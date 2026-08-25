Priscila Senna, Marília Tavares e Calcinha Preta se encontram na gravação de áudio visual do projeto Elas com Elas - (crédito: TMJBrazil)

Uma noite dedicada às vozes femininas da música nordestina tomou conta de Barreiros, em Pernambuco, neste domingo (23). O projeto Elas com Elas realizou a gravação de seu novo audiovisual no Pátio de Santa Terezinha, que recebeu lotação máxima para acompanhar apresentações e encontros entre artistas ligadas ao brega e ao forró.

A produção teve como um de seus principais destaques a presença de Priscila Senna, que dividiu a noite com outras integrantes e convidadas do projeto. A cantora participou de uma gravação marcada pela proximidade com o público e pela reunião de diferentes trajetórias da música nordestina.

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Para ampliar essa interação, a produção utilizou um palco em formato 360°. A estrutura permitiu que as artistas ocupassem diferentes pontos durante as apresentações, enquanto o público acompanhava o espetáculo ao redor do palco e participava diretamente da atmosfera registrada pelas câmeras.

Grandes vozes femininas participaram da gravação

Além de Priscila Senna, a gravação contou com Eduarda Alves, Ziane Martins, Carina Lins, Thayzinha, Luanny Vital, Yanne Campos e Valquíria Santana. A formação reforçou o caráter coletivo do projeto, reunindo artistas com diferentes experiências e identidades dentro da música popular nordestina.

A noite ganhou ainda as participações especiais de Marília Tavares e Grazi Almeida, ampliando a variedade de nomes presentes na nova produção. As convidadas levaram suas próprias trajetórias para um projeto que tem justamente no encontro entre diferentes artistas uma de suas principais características.

Outro momento de destaque aconteceu com a participação de Mika Rodrigues e Ohara Ravick, integrantes da Calcinha Preta. As cantoras representaram no palco a história de uma das bandas conhecidas pelo público do forró brasileiro e contribuíram para aproximar diferentes gerações dentro da mesma produção.

A presença de artistas com trajetórias distintas ajudou a construir uma gravação marcada pela diversidade de estilos e pelo diálogo entre diferentes momentos do brega, do forró e da música romântica nordestina.

Barreiros vira cenário para encontro do brega e do forró

A escolha de Barreiros como cenário para o novo audiovisual também mantém o Elas com Elas conectado a Pernambuco e à forte presença que o brega e o forró possuem na cultura musical do estado.

Com o Pátio de Santa Terezinha completamente ocupado, a gravação ganhou dimensão de grande evento. O público acompanhou as apresentações durante a noite e participou dos momentos captados no palco 360°, tornando-se também parte do registro audiovisual.

A proximidade proporcionada pela estrutura ajudou a transformar a relação entre palco e plateia. Em vez de concentrar as apresentações em apenas uma direção, o formato colocou as artistas cercadas pelos fãs, criando diferentes possibilidades para as performances e para as imagens produzidas durante o evento.

Elas com Elas aposta na união entre diferentes gerações

Desde sua concepção, o Elas com Elas tem como característica a reunião de mulheres ligadas à música nordestina. A nova gravação amplia essa proposta ao colocar no mesmo espaço artistas com diferentes trajetórias, repertórios e momentos profissionais.

O encontro entre Priscila Senna, Marília Tavares, Grazi Almeida, Mika Rodrigues e Ohara Ravick é um dos exemplos dessa diversidade. A elas se somam as demais artistas envolvidas no projeto, formando uma produção construída a partir da presença coletiva feminina.

Priscila Senna chega ao projeto com uma trajetória consolidada no brega pernambucano, enquanto outras participantes acrescentam experiências relacionadas ao forró e a diferentes vertentes da música popular nordestina. Essa combinação permite que públicos distintos encontrem referências conhecidas dentro do mesmo audiovisual.

A proposta, portanto, vai além de registrar uma sequência de apresentações individuais. A produção também documenta o encontro entre artistas que compartilham referências musicais e uma relação próxima com públicos que acompanham esses gêneros.

Palco 360° aproxima artistas e público

O formato escolhido para a gravação teve papel importante na construção do audiovisual. Com um palco central em 360°, as apresentações puderam ser acompanhadas de diferentes ângulos, enquanto as artistas mantinham contato próximo com quem estava no Pátio de Santa Terezinha.

A configuração também favoreceu o registro das reações do público. Cantorias, interações e a movimentação ao redor do palco passam a integrar a memória visual de uma noite que teve a participação dos fãs como elemento importante.

Com a casa cheia, o formato ajudou a evidenciar a dimensão alcançada pelo encontro e reforçou a proposta de transformar a gravação em uma experiência compartilhada entre artistas e espectadores.

Audiovisual reforça protagonismo feminino na música nordestina

Ao reunir tantas cantoras em uma mesma produção, o Elas com Elas também coloca em evidência a presença feminina dentro de gêneros que permanecem fortemente associados à identidade musical do Nordeste.

Cada participante chega ao projeto com sua própria história, mas a gravação estabelece um espaço comum no qual essas trajetórias podem se encontrar. O protagonismo deixa de estar concentrado em apenas um nome e passa a ser compartilhado entre diferentes vozes.

Essa característica também favorece a aproximação entre gerações. Artistas consolidadas e nomes que continuam expandindo suas carreiras podem dividir o mesmo palco, apresentando ao público diferentes momentos da produção musical nordestina.

Novo audiovisual entra agora em fase de produção

Com a gravação concluída, o Elas com Elas passa agora para a etapa de produção e preparação do material que será apresentado ao público. O registro realizado em Barreiros reúne uma noite de espaço lotado, participações especiais e diferentes encontros musicais.

O audiovisual representa mais um capítulo da trajetória do projeto e registra a força que o brega e o forró continuam demonstrando ao reunir artistas e públicos de diferentes gerações.

Ao colocar mulheres no centro da produção e transformar o palco em um espaço de compartilhamento, o Elas com Elas mantém como elementos fundamentais justamente aquilo que marcou a noite em Barreiros: música, encontros e protagonismo feminino.