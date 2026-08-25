Di Marson: como a faixa 'Girassóis' conquistou os jurados em premiação internacional

O cantor, intérprete e compositor paulista, Di Marson, conquistou no último domingo, 23,o InterContinental Music Awards 2026 (ICMA), na categoria MPB - Brazilian Music, com a canção Girassóis, composta em parceria com Jéf e Suhai.

A conquista representa um importante reconhecimento internacional na trajetória do artista, que iniciou sua caminhada na música em 2018 e, desde então, vem construindo um trabalho marcado pela composição, interpretação e pela busca de uma identidade musical própria.

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Girassóis ganhou projeção internacional ao ser reconhecida pelo ICMA, levando a música brasileira a um cenário que reúne artistas e produções de diferentes partes do mundo.

Para Di Marson, o prêmio simboliza também a celebração de uma trajetória construída ao longo dos últimos anos, entre composições, lançamentos, desafios e a persistência em acreditar em seu trabalho artístico.

Receber um reconhecimento internacional por Girassóis é algo muito especial. Essa conquista representa não apenas uma música, mas toda uma caminhada que começou em 2018. É uma alegria enorme ver uma composição que construímos juntos alcançar esse reconhecimento e levar um pouco da nossa música brasileira para o mundo

A conquista do InterContinental Music Awards 2026,abre um novo capítulo na carreira do artista e reforça seu propósito de continuar produzindo, compondo e levando sua música a novos públicos.

Sobre Di Marson

Natural de São Paulo, Di Marson é cantor, tem 41 anos e é também intérprete e compositor. Ele desenvolve sua trajetória musical desde 2018. Com um trabalho voltado à música brasileira e à composição autoral.

Suas obras são lançadas pelo Midas Academy Records. Em 2026 conquistou o InterContinental Music Awards. na categoria MPB - Brazilian Music, com a canção Girassóis, composta em parceria com Jéf e Suhai.