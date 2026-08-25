Nicole Bahls reflete sobre início da carreira e fala em 'coragem' para recomeçar - (crédito: TMJBrazil)

Nicole Bahls revisitou momentos marcantes de sua trajetória e falou sobre as transformações que viveu desde o início da carreira. Em entrevista exclusiva, a apresentadora refletiu sobre a maneira como era vista no começo da exposição pública e sobre a construção de uma atuação que hoje também envolve comunicação, negócios e produção de conteúdo.

Para Nicole, a capacidade de recomeçar foi fundamental para chegar à fase atual. Minha trajetória foi construída com muita coragem para recomeçar, declarou.

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Ela conta que, nos primeiros anos, sua imagem acabou sendo um dos principais elementos associados à sua presença na mídia. Com o tempo, porém, percebeu que poderia apresentar outras facetas ao público.

No início da carreira, eu era muito vista pela imagem, mas, com o tempo, percebi que poderia mostrar outras versões de mim, afirmou.

A mudança de perspectiva acompanhou também a ampliação de sua atuação profissional. Hoje, Nicole se identifica não apenas com a televisão, mas também com o empreendedorismo e a criação de conteúdo.

Hoje tenho orgulho de ser reconhecida como comunicadora, empresária e criadora de conteúdo, disse.

A apresentadora atribui parte dessa evolução à autenticidade. Para ela, a conexão construída com o público passa pela disposição de mostrar quem realmente é, sem tentar sustentar uma imagem distante da realidade.

Entendi que a minha maior força sempre foi ser verdadeira, afirmou Nicole.

Ela acredita que essa postura também contribuiu para que o público acompanhasse suas diferentes fases. Quando você assume quem é de fato, o público percebe e acompanha essa evolução, completou.

Nicole Bahls é a capa digital da edição de agosto da Syve Brasil. A revista será lançada no próximo sábado (30) e terá a entrevista com a apresentadora entre os destaques da nova edição.