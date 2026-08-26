Dolly Parton deixa legado de voz, talento e irreverência na música

Dona de voz única e marcada pela sua extravagância, Dolly Parton, ícone da música country, morreu, ontem, aos 80 anos. A notícia foi divulgada pelo sobrinho e chefe de segurança da cantora por meio de um vídeo nas redes sociais. Bryan Seaver destacou que foi um pedido de Dolly que o anúncio de sua morte fosse realizado dessa forma.

Na publicação, o sobrinho comenta que Dolly se juntou ao marido, Carl Thomas Dean, que faleceu no ano passado. A sua marca na música também foi enfatizada por Bryan. "Dolly também abriu as portas para gerações de cantores, compositores, músicos e sonhadores de todos os campos da vida e de todos os continentes. Com seu exemplo, nós acreditamos que tudo era possível. Ela nunca viu uma porta que não pudesse abrir, e as portas que ela abriu fizeram e mudaram a história", disse.

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Nascida em 19 de janeiro de 1946, no Tennessee, Dolly Parton começou a fazer sucesso ao participar do programa televisivo do cantor Porter Wagoner. Com sua voz e personalidade brilhantes, a cantora, que realizava duetos com Porter, logo ofuscou o parceiro e decidiu seguir carreira solo em 1974, após sete anos na televisão. Para se despedir, Dolly utilizou a composição como ferramenta de homenagem e escreveu I will always love you, canção gravada posteriormente por Whitney Houston e um dos seus maiores sucessos.

Com mais de 3 mil canções, Dolly virou um ícone pop na cultura americana, com grandes sucessos como Jolene, Coat of many colors, 9 to 5 e Here you come again. A cantora recebeu mais de 50 indicações ao Grammy, levando dez para casa e é a terceira mulher com mais indicações da história, atrás de Beyoncé e Taylor Swift. Ficou conhecida na nova geração por realizar parcerias com grandes cantoras como Miley Cyrus e Sabrina Carpenter.

Além disso, Dolly também mostrou seu talento multifacetado nas telas de cinema. Sua estreia foi ao lado de Jane Fonda e Lily Tomlin no longa Como eliminar seu chefe, de 1980. A americana seguiu nas telonas e participou de longas como Rhinestone, A melhor casa do Texas e Flores de aço.

Em sua última postagem nas redes sociais, a artista convidava os fãs a visitarem a exposição Dolly's Life of Many Colors Museum, a maior exposição dedicada a sua história, que estará em funcionamento em outubro deste ano no SongTeller Hotel, em Nashville.

Eleita para os Halls da Fama do Country e do Rock & Roll, Dolly Parton deixa sua marca na história da música pela sua voz, as grandes perucas loiras, os figurinos extravagantes e um talento indiscutível.



