De Marcinha do Corintho a Violet Chachki, festival reúne gerações da arte drag neste sábado - (crédito: TMJBrazil)

Pioneirismo, televisão, moda e fenômenos das redes sociais dividirão o mesmo palco neste sábado (29), em São Paulo. A quinta edição do The Realness Festival reunirá mais de 30 artistas na Vibra São Paulo, em uma programação que atravessa diferentes gerações da cultura drag brasileira e internacional.

Entre as principais atrações estão três vencedoras da franquia RuPauls Drag Race. Violet Chachki, campeã da sétima temporada da competição original, estará ao lado de Crystal Methyd, vencedora da 11ª edição de RuPauls Drag Race All Stars, e Myki Meeks, atual campeã da 18ª temporada do reality.

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Conhecida pela estética inspirada no burlesco, na moda vintage e na cultura pin-up, Violet foi anunciada recentemente no evento. A artista entrou na programação depois que Adore Delano precisou cancelar sua participação por uma questão excepcional relacionada à atualização dos documentos necessários para deixar os Estados Unidos.

Foto: Divulgação

O grupo internacional ainda terá Plastique Tiara, Lydia B Kollins, Nini Coco e Juicy Love Dion, nomes que representam diferentes temporadas e fases da franquia televisiva.

A programação nacional será liderada por Grag Queen, apresentadora do Drag Race Brasil, e pelas vencedoras das duas primeiras temporadas da versão brasileira, Organzza e Ruby Nox. Também estão confirmadas Lorelay Fox, Kitty Kawakubo, DaCota Monteiro, Desirée Beck, Frimes, Mady Beeong e Nastasha Princess, artista que já passou por eventos e projetos ligados à cena LGBTQIA+ de Brasília.

O encontro entre gerações será reforçado por uma homenagem a Marcinha do Corintho. Com mais de três décadas de carreira, a artista conquistou espaço na televisão aberta ainda nos anos 1980 e se tornou uma referência para as gerações que ampliaram a presença da arte drag no entretenimento brasileiro.

Segundo a organização, as quatro edições anteriores do The Realness Festival tiveram ingressos esgotados. O projeto nasceu como uma série de festas em São Paulo e, ao longo dos anos, expandiu sua atuação para festivais, produção audiovisual e agenciamento de artistas.