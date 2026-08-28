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Salvador recebe grande encontro de jovens com principais nomes do cenário gospel nacional

Evento Impacto Jovem será realizado no Shopping da Gente, com entrada gratuita, no próximo dia 29 de agosto

Salvador recebe grande encontro de jovens com principais nomes do cenário gospel nacional - (crédito: TMJBrazil)
Salvador recebe grande encontro de jovens com principais nomes do cenário gospel nacional - (crédito: TMJBrazil)

Salvador se prepara para receber mais uma grande celebração voltada à juventude cristã. No próximo dia 29 de agosto, a partir das 16h, acontece o Impacto Jovem, evento promovido pela Igreja Batista Avivamento Mundial, sob a liderança do Bispo Bruno Leonardo, no Shopping da Gente, localizado na Avenida ACM, em frente ao metrô do Detran.

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Com entrada gratuita, o encontro promete reunir jovens de diversas regiões da capital baiana para uma tarde de fé, adoração, comunhão e transformação espiritual. Inspirado na passagem bíblica de Romanos 12:2, o evento tem como proposta incentivar uma geração comprometida com os valores cristãos e com o propósito de Deus para suas vidas.

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Além do aspecto espiritual, o objetivo do Impacto Jovem é proporcionar um ambiente saudável de descontração, comunhão e integração entre os jovens, fortalecendo amizades, promovendo o compartilhamento de experiências e incentivando a vivência dos princípios cristãos de forma leve e acolhedora.

Programação

A programação contará com a participação de nomes conhecidos da música gospel e da pregação jovem, entre eles Carol Braga, Carol Tauber, Samuel Dias, Lucas Motta e 2Metro, que conduzirão momentos de louvor, ministração e compartilhamento de testemunhos.

Além das apresentações musicais, o público poderá participar de momentos de oração, reflexão e fortalecimento da fé, em um ambiente preparado especialmente para impactar e inspirar a juventude.

Para os organizadores, o Impacto Jovem representa uma oportunidade de despertar uma nova geração para viver uma experiência genuína com Deus.

De acordo com o líder da mocidade da Igreja Batista Avivamento Mundial, Lucas Motta, a expectativa é que o encontro seja um marco na vida dos participantes.

O Impacto Jovem nasceu com o propósito de reunir a juventude em um ambiente de comunhão, alegria e presença de Deus. Queremos que cada jovem se sinta acolhido, faça novas amizades, fortaleça sua fé e viva uma experiência que possa transformar sua caminhada. Estamos preparando tudo com muito carinho para que seja uma tarde inesquecível

A expectativa é de reunir centenas de participantes em um encontro marcado por música, palavra, comunhão e experiências que podem transformar vidas.

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redação - TMJBrazil

Por redação - TMJBrazil
postado em 28/08/2026 15:19
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