Salvador recebe grande encontro de jovens com principais nomes do cenário gospel nacional

Salvador se prepara para receber mais uma grande celebração voltada à juventude cristã. No próximo dia 29 de agosto, a partir das 16h, acontece o Impacto Jovem, evento promovido pela Igreja Batista Avivamento Mundial, sob a liderança do Bispo Bruno Leonardo, no Shopping da Gente, localizado na Avenida ACM, em frente ao metrô do Detran.

Com entrada gratuita, o encontro promete reunir jovens de diversas regiões da capital baiana para uma tarde de fé, adoração, comunhão e transformação espiritual. Inspirado na passagem bíblica de Romanos 12:2, o evento tem como proposta incentivar uma geração comprometida com os valores cristãos e com o propósito de Deus para suas vidas.

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Além do aspecto espiritual, o objetivo do Impacto Jovem é proporcionar um ambiente saudável de descontração, comunhão e integração entre os jovens, fortalecendo amizades, promovendo o compartilhamento de experiências e incentivando a vivência dos princípios cristãos de forma leve e acolhedora.

Programação

A programação contará com a participação de nomes conhecidos da música gospel e da pregação jovem, entre eles Carol Braga, Carol Tauber, Samuel Dias, Lucas Motta e 2Metro, que conduzirão momentos de louvor, ministração e compartilhamento de testemunhos.

Além das apresentações musicais, o público poderá participar de momentos de oração, reflexão e fortalecimento da fé, em um ambiente preparado especialmente para impactar e inspirar a juventude.

Para os organizadores, o Impacto Jovem representa uma oportunidade de despertar uma nova geração para viver uma experiência genuína com Deus.

De acordo com o líder da mocidade da Igreja Batista Avivamento Mundial, Lucas Motta, a expectativa é que o encontro seja um marco na vida dos participantes.

O Impacto Jovem nasceu com o propósito de reunir a juventude em um ambiente de comunhão, alegria e presença de Deus. Queremos que cada jovem se sinta acolhido, faça novas amizades, fortaleça sua fé e viva uma experiência que possa transformar sua caminhada. Estamos preparando tudo com muito carinho para que seja uma tarde inesquecível

A expectativa é de reunir centenas de participantes em um encontro marcado por música, palavra, comunhão e experiências que podem transformar vidas.