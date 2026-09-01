Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (1º/9)

TERÇA-FEIRA DE SONHO DE LIBERDADE - Data estelar: Marte e Saturno em quadratura

O sonho de liberdade está mal concebido na estrutura mental e psicológica de nossa humanidade moderna, porque esse magnífico sentimento é associado ao que resultaria da remoção de todos os obstáculos que impediriam a liberdade, porém, a liberdade é outra coisa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O refinado sentimento de liberdade é o resultado de, a cada dia, fazermos tudo que está ao nosso alcance para satisfazer a necessidade de cuidar e de sermos cuidados, também investir nossas capacidades para satisfazer a curiosidade que leva a aprender, e nunca negligenciar a motivação de sermos felizes do jeito que entendermos esse objetivo.

Liberdade, definitivamente, não resulta da remoção de obstáculos impeditivos, porém, de fazer uso de nossas melhores e mais eficientes capacidades para fazer o que é essencial e necessário.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Há brigas das quais sua alma quer fugir, mas que parecem grudadas na pele, não abandonam você. Melhor tratar tudo isso com sabedoria, porque apressando o andar da carruagem sua alma acabará perdendo terreno. Melhor não.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando sua alma estiver cansada e prestes a dar um chute na mesa, procure tomar distância e respirar fundo, porque é provável que a atitude não apenas não traga o alívio esperado, quanto também seja um tiro saindo pela culatra.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É bom dar espaço para as pessoas se manifestarem, desde que isso não signifique você abrir mão de seus princípios para conviver com quem conflita frontalmente com esses. É bom colocar limites sem ofender ninguém.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Já que o clima não anda sereno e sua alma está por um fio, inclinada a perder a paciência, melhor será você escolher com sabedoria os alvos de seu desassossego, de modo a não estragar os bons relacionamentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Essa vontade louca de chutar a mesa não seria pertinente nesta parte do caminho, mesmo que a tentação seja tamanha que sua alma não consiga enxergar alternativas. Pense nas consequências, contenha seus impulsos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Colocar limites é imprescindível, porque não é saudável você aguentar de tudo só para continuar sustentando certos relacionamentos que, ao que tudo indica, precisam ser reformulados o mais rapidamente possível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Algumas coisas que não seriam bem recebidas se tornaram imprescindíveis, e alguém terá de tomar a iniciativa de as colocar em prática, doa a quem doer. Será você? Ou você encontrará alguém para o trabalho sujo?

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Suas palavras não explicarão, porque mesmo que sejam esclarecedoras precisariam de ouvidos atentos para serem recebidas, o que não seria o caso da atualidade. Compreenda e aceite a complexidade do cenário.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Todo ser humano precisa lidar com certa dose de impulsos destrutivos para os focar no que realmente precisar ser destruído, o que requer uma sabedoria fora do comum. Agora é o momento de usar essa sabedoria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ver as pessoas errando e insistindo no erro que cometem joga a responsabilidade sobre você e, assim, você fica numa situação delicada, tendo de fazer algo a respeito, sem saber muito bem o que seria.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A impaciência decorre do cansaço e ela não seria uma boa conselheira para este momento de sua vida. Não se trata de aguentar tudo que acontecer, mas de encontrar alternativas mais saudáveis do que a impaciência.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dificultar as coisas é uma tentação que seria sábio de sua parte evitar, mesmo que por essas coisas das emoções embaralhadas você tenha certa intenção de dar o troco por ofensas recebidas em outros tempos. Melhor não.