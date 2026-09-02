Com mais de 4 milhões de seguidores, José Roberto Marques lança novo livro intitulado Depressão - (crédito: TMJBrazil)

Com mais de 4 milhões de seguidores, José Roberto Marques amplia sua presença no ambiente digital enquanto apresenta ao público seu 132º livro. Empresário, escritor e influenciador, Marques utiliza as redes sociais para compartilhar conteúdos ligados à sua trajetória e aos temas abordados em sua produção, fazendo da audiência digital uma extensão de seu trabalho.

O alcance nas plataformas digitais acompanha uma trajetória que também se consolidou no mercado editorial. Ao longo da carreira, José Roberto Marques publicou 132 livros voltados principalmente a comportamento, relações humanas e desenvolvimento pessoal.

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A nova publicação recebe o título de Depressão e reúne relatos, reflexões, estudos e contribuições de diferentes profissionais. A obra chega ao público abordando um tema que ganhou espaço em diferentes áreas da produção cultural e nas discussões presentes nas redes sociais.

Ninguém nunca teve coragem de lançar um livro com esse título tão direto. Eu quis falar justamente sobre os lados pouco ditos da depressão, de forma realmente ampla e verdadeira, mas também trazendo práticas que realmente agreguem à vida das pessoas, afirma José Roberto Marques.

A publicação conta com supervisão científica da psiquiatra Beth Valle, que também participa do livro compartilhando sua experiência. A obra incorpora ainda elementos da Psicologia Marquesiana, abordagem desenvolvida por Marques ao longo de sua atuação profissional.

4 milhões acompanham o trabalho nas redes

A presença digital se tornou uma das principais formas de contato entre José Roberto Marques e o público. Com mais de 4 milhões de seguidores, o escritor reúne uma audiência que acompanha conteúdos relacionados aos seus projetos, reflexões e assuntos abordados em sua trajetória.

O número também coloca as redes sociais como parte importante da divulgação de seu trabalho. Além dos livros, os conteúdos publicados nas plataformas permitem que o público tenha contato frequente com temas ligados ao comportamento e ao desenvolvimento pessoal.

Essa relação entre produção de conteúdo e audiência digital modifica a maneira como escritores e personalidades apresentam novos projetos. O lançamento de uma obra pode ser acompanhado por publicações, vídeos e outros formatos que aproximam o livro do cotidiano dos seguidores.

132º livro amplia trajetória editorial

A chegada de Depressão representa mais uma etapa da carreira literária de José Roberto Marques. O autor afirma ter comercializado milhões de exemplares ao longo da trajetória, com títulos que alcançaram leitores de diferentes regiões do país.

Entre as publicações, um dos livros ultrapassou a marca de 5 milhões de exemplares vendidos, segundo informações divulgadas sobre sua carreira.

A nova obra mantém a relação do escritor com temas ligados ao comportamento humano, mas concentra a abordagem na depressão e nas diferentes experiências relacionadas ao assunto.

A participação de profissionais de diferentes áreas também faz parte da proposta do livro, que procura reunir perspectivas distintas em uma mesma publicação.

Saúde mental ganha espaço na produção cultural

A escolha do tema acompanha um período em que assuntos relacionados à saúde mental passaram a aparecer com maior frequência em livros, produções audiovisuais, podcasts, redes sociais e outros formatos de entretenimento e informação.

A depressão é uma condição de saúde que pode apresentar diferentes manifestações e exige avaliação de profissionais especializados. O conteúdo apresentado no livro não substitui diagnóstico, psicoterapia ou acompanhamento médico.

Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, apontam que a depressão afeta centenas de milhões de pessoas no mundo, o que ajuda a dimensionar a relevância do tema abordado na publicação.