Aguiar MultiMusic anuncia 'O Propósito Festival' com Isadora Pompeo, Valesca Mayssa e Gabriela Rocha

A primeira edição do novo festival da agência acontece no dia 8 de dezembro, uma terça-feira de feriado, no estacionamento da Ponte Estaiada, o mais famoso cartão-postal da capital piauiense. Além dos nomes que puxam o anúncio, o line-up reúne Talita Pereira, Carol Tauber e Jefferson, da dupla Jefferson & Suellen.

O evento é bilhetado e os ingressos serão vendidos pela plataforma Sympla.

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Louvor e palavra no mesmo palco

O Propósito nasce com um formato próprio. Além da grade musical, o festival terá uma programação de pregadores, a ser anunciada, e a proposta é que as duas coisas aconteçam com o mesmo peso. "Não pode faltar o show e não pode faltar a palavra. O Propósito é a junção disso tudo, para que o propósito seja cumprido", resume Jadson Aguiar, fundador e CEO da Aguiar MultiMusic.

A chamada do evento sintetiza o conceito: leve o seu propósito e receba a sua resposta.

Um festival com a assinatura da casa

Foto: Divulgação

O Propósito amplia o portfólio de eventos assinados pela Aguiar MultiMusic, uma das maiores agências do país no segmento gospel e presença constante nos principais encontros do calendário da música cristã, do Ore Comigo, em Belo Horizonte, aos grandes palcos das cinco regiões. Desta vez, a casa desenha um festival do zero, com nome, identidade e line-up próprios.

"Esse projeto já está no papel há algum tempo. Agora a gente vai tirar do papel", diz Jadson.

Teresina é a primeira parada de um circuito já desenhado. Quatro cidades estão definidas para as primeiras edições: Teresina, Cuiabá, Porto Velho e Manaus, em formatos que variam entre estádio, ginásio e evento de rua, sempre em espaços preparados para grande público. Depois delas, o plano é atravessar fronteiras.

"Depois dessas quatro edições, nós vamos para Londres, porque vamos levar esse projeto para a Europa e para os Estados Unidos. Nós tínhamos promessas de que não seria só Brasil, de que a palavra de Deus, através de nós, iria ultrapassar barreiras. E as portas começaram a se abrir"

Teresina no mapa dos grandes festivais

A escolha da cidade carrega significado. Capital que raramente entra nas rotas das grandes turnês nacionais, Teresina recebe um festival de porte com atrações que costumam lotar arenas no Sudeste. O palco montado aos pés da Ponte Estaiada coloca a capital piauiense no calendário dos grandes eventos da música cristã do país.

Marcado para um feriado, o evento nasce com vocação para atrair caravanas do interior do Piauí e dos estados vizinhos, movimento que é marca registrada dos festivais do gênero e que costuma movimentar hotelaria, transporte e comércio nas cidades-sede.

As próximas informações, incluindo a grade de pregadores e a abertura das vendas, serão divulgadas nos canais oficiais do festival e da Aguiar MultiMusic.