Luiz Kingsman completa 30 anos e celebra trajetória na música e na arte drag - (crédito: TMJBrazil)

Aos 30 anos, Luiz Kingsman chega a uma nova fase da carreira com uma trajetória que atravessa música, arte drag, Direito e defesa dos direitos humanos. Nascida em João Alfredo, no interior de Pernambuco, a artista construiu sua carreira entre diferentes cidades e experiências profissionais, levando a personagem dos palcos para grandes eventos da cultura brasileira.

Luiz Henrique do Nascimento Moura, nome de registro da artista, encontrou na música uma das principais formas de expressão. Como Luiz Kingsman, lançou quatro álbuns, participou de eventos ligados à cultura LGBTQIA+ e passou por palcos como o Rock in Rio e o Galo da Madrugada.

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A história artística começou a ganhar forma depois que Luiz deixou João Alfredo para estudar Direito em São Paulo. A mudança proporcionou também o contato com a cena drag, inicialmente por meio das apresentações noturnas.

A experiência como dançarina e performer abriu caminho para a construção da personagem. O que começou nas apresentações passou, posteriormente, a incorporar a música e a composição.

Da performance para a música

A carreira musical de Luiz Kingsman começou oficialmente em 2017. No início, a artista também ficou conhecida por apresentações como cover de Anitta, antes de desenvolver uma identidade própria.

Com o amadurecimento do trabalho, Kingsman passou a reunir referências de pop, funk, brega funk, tecnobrega, reggaeton, R&B e trap. As músicas são acompanhadas por performances e elementos visuais que fazem parte da construção da personagem.

O primeiro álbum, Derruba Tudo, chegou em 2019. No ano seguinte, durante a pandemia, a artista lançou Jogação. Em 2022, veio Cabulosa, projeto que teve entre os destaques a faixa Vogue de Bumbum, que alcançou repercussão no iTunes Brasil.

Em 2024, Kingsman apresentou Sexta Dose, seu quarto álbum de estúdio. O trabalho reúne 13 faixas e conta com participações de nomes da cena independente.

Grandes eventos marcaram a carreira

A trajetória de Kingsman também ganhou espaço em eventos voltados à música, cultura e diversidade. Em 2022, a artista esteve no Rock in Rio em uma ação ligada ao IDBR.

Dois anos depois, retornou a João Alfredo para participar da 1ª Semana do Orgulho LGBTQIAPN+ do município. Na ocasião, compartilhou experiências da própria trajetória e falou sobre superação e representatividade.

Em 2025, outro momento de destaque aconteceu no Recife. Luiz Kingsman estreou no Galo da Madrugada, integrando uma programação que também contou com Romero Ferro, Pabllo Vittar, Lucy Alves, Mago de Tarso e Deize Tigrona.

A carreira também rendeu indicações ao Prêmio da Música de Pernambuco.

Em 2026, voltou à premiação na categoria Single Pop, com Meu Desejo, parceria com YANNARA.

Música e Direito dividem espaço na trajetória

Antes e durante a construção da carreira artística, Luiz também desenvolveu uma trajetória profissional no Direito. Após concluir a graduação, passou a atuar como advogado e pesquisador.

Atualmente, integra a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Pernambuco e ocupa a vice-presidência da mesma comissão na OAB Subseção Ipojuca.

A atuação acadêmica também se relaciona aos direitos humanos. Luiz publicou um artigo científico sobre a proibição das terapias de conversão no Brasil e suas implicações jurídicas e sociais.

Uma nova fase aos 30 anos

O aniversário marca uma trajetória construída entre diferentes áreas. De um lado, está o advogado e pesquisador que atua em temas relacionados aos direitos humanos. De outro, Luiz Kingsman ocupa espaços na música e na cultura como cantora e drag queen.

Com quatro álbuns lançados, participações em grandes eventos e indicações a premiações, a artista chega aos 30 anos com uma história construída entre Pernambuco e São Paulo.