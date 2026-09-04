Suyá Synergy e nomes da música brasileira realizam formação para artistas independentes

Construir uma carreira na música vai muito além de lançar canções e subir ao palco. Gestão, comunicação, produção, direitos autorais e estratégias para apresentar um trabalho ao público passaram a fazer parte da rotina de artistas que buscam espaço no mercado. É nesse cenário que a segunda edição da Jornada da Cena Independente abre inscrições, a partir de 8 de setembro, para uma formação gratuita voltada prioritariamente a mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+.

Realizada pelo EPA Criativo, a iniciativa acontece entre os dias 21 e 26 de setembro, em formato híbrido, com cinco workshops online e um encontro presencial de encerramento em Salvador, na Bahia. A programação reúne profissionais de diferentes áreas da indústria musical para compartilhar conhecimentos sobre carreira, produção, comunicação e mercado.

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Formação reúne profissionais da música

Entre os nomes confirmados está Suyá Synergy, multiartista, produtora e diretora musical, compositora, sound designer e multi-instrumentista. Com trajetória entre Brasil, Ásia e Estados Unidos, ela já colaborou com artistas como Xênia França, Luedji Luna, Larissa Luz, Liniker, Melly e Margareth Menezes.

Suyá participa da formação ao lado de Victor Haggar, MC, rapper e produtor musical soteropolitano que atua também como beatmaker, sound designer, técnico de som e editor de áudio.

A programação também conta com Jéssica Nunes, comunicóloga e relações públicas especializada em comunicação para música. À frente da Entrelaço Comunicação, ela desenvolve trabalhos ligados ao entretenimento, à arte e à cultura e já atuou com nomes como Ilê Aiyê, Lázaro Ramos, Tatau e MC Soffia.

Programação aborda diferentes etapas da carreira

As atividades começam em 21 de setembro, com o workshop sobre planejamento estratégico e assessoria de imprensa, conduzido por Laísa Gabriela, gestora do EPA Criativo e profissional com atuação em comunicação, audiovisual e projetos culturais.

No dia seguinte, Jéssica Santos conduz a atividade sobre produção audiovisual para redes sociais. A programação segue com produção musical e noções de direito autoral, marketing digital e lançamento de carreira no mercado musical, além de escrita de projetos e editais culturais.

A proposta é apresentar aos participantes ferramentas que podem ser utilizadas em diferentes momentos da trajetória profissional, desde a organização da carreira até a divulgação de um lançamento.

Artistas independentes ganham espaço na formação

Criada em 2021, a Jornada da Cena Independente surgiu com a proposta de aproximar artistas independentes de conhecimentos relacionados à cadeia produtiva da música. A segunda edição mantém esse objetivo e estabelece como público prioritário mulheres negras e pessoas LGBTQIAPN+.

Para Laísa Gabriela, cofundadora do EPA Criativo e gestora da Jornada, ainda existe dificuldade para que artistas tenham acesso a ferramentas importantes para transformar seus trabalhos em carreiras estruturadas.

Ainda existe uma grande dificuldade no acesso às ferramentas necessárias para transformar o talento em uma carreira sustentável. A Jornada nasce justamente para reduzir essa desigualdade, compartilhando conhecimentos que, normalmente, circulam apenas em espaços mais restritos da indústria da música, afirma.

Encontro termina com apresentação dos participantes

Além das aulas, cada participante deverá desenvolver um produto prático ao longo da formação. Os trabalhos serão apresentados no encontro presencial de encerramento, marcado para 26 de setembro, quando também serão entregues os certificados.

Para Everlen Kely, coordenadora executiva da Jornada, a iniciativa busca contribuir para a permanência de grupos historicamente sub-representados no mercado cultural.

A Jornada da Cena Independente II vai além da qualificação técnica. O projeto fortalece trajetórias, amplia o acesso à informação e cria oportunidades para que mulheres negras, mulheres trans e pessoas LGBTQIAPN+ desenvolvam suas carreiras com mais autonomia, reconhecimento e condições de permanência no mercado da música, destaca.

A segunda edição foi contemplada pelos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e execução do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

Jornada da Cena Independente 2ª edição

Inscrições: a partir de 8 de setembro

Período da formação: 21 a 26 de setembro

Formato: híbrido

Workshops online: 21 a 25 de setembro, das 18h às 21h

Encontro presencial: 26 de setembro, das 13h às 17h

Local: Associação de Moradores do Final de Linha do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na Bahia

Carga horária: 19 horas

Investimento: gratuito