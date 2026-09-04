Bamboo BR encerra o EP "VIDA" com o single "Corear"

A banda de reggae paulistana Bamboo BR lançou "Corear", quarta e última faixa do EP "VIDA", projeto apresentado em capítulos desde outubro de 2025. A produção é assinada por Thiago Barromeo, guitarrista e produtor indicado ao Grammy Latino pelo álbum "TODXS", de Ana Cañas, em parceria com Rosin. O single já está disponível em todos os aplicativos de música, lançado pelo selo independente SoundSystem Brazil.

O lançamento também antecipa um novo desdobramento do projeto: as quatro faixas de "VIDA" serão reunidas no curta-metragem "Jahbençoa", dirigido por Márcio Rocha e Ygor Carvalho.

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Composta por Ade Jam, "Corear" propõe uma leitura ativa de temas como paz, afeto e positividade. Em vez de tratá-los como conceitos abstratos, a letra fala sobre aquilo que cada pessoa deixa nos lugares e nas relações por onde passa numa viagem, no encontro com um amigo ou dentro de uma relação amorosa.

"'Corear' é sobre trazer cor, paz e sentimentos bons por onde passarmos. Pode ser uma viagem, uma visita a um amigo, uma relação amorosa. É sobre ser, existir e respirar o hoje da melhor maneira possível", afirma Ade Jam.

Quatro faixas, quatro estágios de amadurecimento

"VIDA" foi construído como uma narrativa dividida em quatro movimentos, cada um observando um estágio diferente do amadurecimento. O primeiro capítulo, "Fortalece (Aprendendo a Viver)", chegou em outubro de 2025 com Caio Pires e marcou o retorno da banda após mais de um ano sem lançamentos. ", parceria com o Ecoalaize.

"Corear" fecha o percurso invertendo a lógica das faixas anteriores: depois de reconhecer quem fortalece, equilibra e colore, a música propõe devolver essa transformação ao mundo. Diferentemente dos capítulos anteriores, o encerramento não é apresentado como feat a interpretação está concentrada nas vozes de Ade Jam, Luanah Jones e Regiane Cordeiro, reforçando a identidade coletiva da banda no fechamento do projeto.

Entre o reggae e o manguebeat

Em "Corear", a base jamaicana da Bamboo BR ganha uma pulsação mais intensa e brasileira, puxada pela aproximação com o manguebeat, sem abandonar o peso dos instrumentos orgânicos e das harmonias vocais que marcam o grupo. Barromeo, também conhecido como Barromystic, transita entre reggae e rap e já trabalhou com nomes como Black Alien, Kabaka Pyramid, Pato Banton e Planta & Raiz.

As guitarras aproximam diferentes gerações da cena: Netto Enes, da Tribo de Jah e colaborador da banda desde 2015, divide o instrumento com Vinicius Sampaio, músico que já trabalhou com Luedji Luna e Liniker e acompanha o grupo desde 2022. O single ainda ganha lyric video de Márcio Rocha, responsável pela identidade audiovisual de todo o ciclo "VIDA".

O que vem depois: um filme

O fim da etapa musical de "VIDA" não encerra o projeto. As quatro faixas serão reunidas no curta-metragem "Jahbençoa", que vai usar trechos do repertório para construir uma narrativa própria. Os lyric videos lançados ao longo do ciclo funcionaram como introdução ao universo visual que o filme vai desenvolver.

Quem é a Bamboo BR

Em atividade desde 2012, a Bamboo BR construiu sua trajetória a partir do reggae, mas sempre manteve diálogo com tropicalismo, soul, rock e dub. A discografia inclui "Bamboo BR no Teatro Adamastor", "Bamboo BR no Estúdio Showlivre" e o EP "Bamboo Sessions", realizado por financiamento coletivo, além de faixas como "Jah Music", "Numa Bem Melhor", "Nessa Liberdade", "Meu Bom Lugar" e "Pressa".

A banda já dividiu programações com Capital Inicial, Onze:20, Strike, Di Melo e Mato Seco.

Atualmente, o grupo é formado por Ade Jam e Luanah Jones (vocais), Netto Enes (guitarra), Paulo George (bateria), Rafael Ulisses (teclados), Italo Spioni (baixo), Luizinho Nascimento (trompete), Bill Barros (trombone) e Danilo Valesi (saxofone).

Com "Corear", a Bamboo BR fecha o EP "VIDA" sem tratar o lançamento como ponto final: a faixa entrega a conclusão do repertório e, ao mesmo tempo, abre caminho para "Jahbençoa", que vai levar a narrativa construída nas plataformas para a linguagem cinematográfica.

Ouça: