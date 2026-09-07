Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (7/9)

SEGUNDA DA INTERDEPENDÊNCIA OU MORTE - Data estelar: Lua Vazia das 10h39 até 13h50 (horário de Brasília)

Busca tua independência e autonomia, mas nunca sacrifiques a necessária interdependência por essa busca, senão despertarás um dia num abismo de solidão insondável, sem conseguir explicar a razão desse terrível sentimento se, afinal, praticaste tudo que estava no manual das pessoas bem-sucedidas, abrir passagem com teus próprios recursos.

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Somos intrinsecamente independentes porque essa ideia surge do que nos torna humanos, o livre arbítrio, o impressionante destino de evoluirmos somente como resultado de nossa íntima decisão e, na ausência dessa, deslizarmos por inércia na direção da brutalidade.

Somos interdependentes porque não somos um reino da natureza composto por bilhões de pessoas autônomas, mas o corpo que resulta da soma desses bilhões de pessoas e que cumpre uma função no Universo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para você fazer o que deseja e os resultados serem benéficos, é importante selecionar direito as experiências em que você se envolve e, principalmente, ter em mente as consequências. Ou seja, nada de impulsividade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Contemple com serenidade o andar da carruagem desses assuntos familiares que poderiam ser solucionados, não fosse que as atitudes das pessoas familiares nunca são pautadas pela lógica e sim por paixões muito intensas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Pensar muito não é o mesmo que pensar bem. Todo mundo pensa muito sem, no entanto, chegar a alguma conclusão esclarecedora. Pensar bem significa você descartar os pensamentos inúteis e selecionar os esclarecedores.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os bens materiais são importantes, por isso vale a pena investir tempo e intelecto para os preservar e aumentar. Porém, se a sua vida toda girar em torno desse assunto, sua alma perderá a visão de outras oportunidades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Há impedimentos que precisariam ser respeitados, mas há outros que merecem ser pulverizados. Use seu discernimento para distinguir uns dos outros, mas uma coisa é certa, você está num bom momento para mostrar sua força.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os receios nem sempre são presságios, mas de toda maneira a alma os tenta interpretar assim. No mínimo, isso é um treino do raciocínio simbólico, mas às vezes é só perda de tempo. Procure usar o discernimento dessa vez.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tenha em mente se aproximar daquelas pessoas influentes que podem servir aos seus planos. É hora de fazer valer sua capacidade de articulação social, dessa vez em benefício próprio e não para ajudar outrem.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Às vezes acontece de ser possível colher resultados magníficos com pouco esforço, enquanto noutras por mais que damos nosso melhor os resultados são pífios. Agora você encontrará certa facilidade e dinamismo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As informações preciosas que você transmite se convertem em fofocas através das pessoas que não compreendem bem o que você quer dizer. Faça uma seleção cuidadosa das pessoas com quem você abre sua alma.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os temores e ansiedades é melhor enfrentar e derrotar, porque se deixados à solta se avolumam ao longo do tempo até chegar o momento em que, de tão monstruosos que parecem, se tornam insuperáveis. Melhor não.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os motivos que levam você a se aproximar de tais ou quais pessoas precisam ser esclarecidos e sua alma há de ser muito sincera a esse respeito, mesmo que a sinceridade seja silenciada e só você a conheça.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dando seu melhor a todo momento e até nos assuntos mais corriqueiros, você notará uma enorme diferença nos resultados e, muito mais ainda, seu ânimo se manteria alegre e descontraído. Melhor impossível.



