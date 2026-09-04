Veja quais shows do Rock in Rio 2026 vão passar na TV

Por Paulo Renato MacCulloch*
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O Rock in Rio 2026 começou nesta sexta-feira (4/9). Com os valores dos ingressos variando de R$ 435,00 a R$ 1950,00, uma das opções para curtir os shows do festival é juntar a galera e acompanhar pela televisão.
O festival vai ser transmitido ao vivo pelos canais do Grupo Globo, mas apenas o show do cantor e compositor britânico, Elton John, vai ser transmitido ao vivo em TV aberta. A apresentação do astro inglês está programada para começar às 23h da segunda (7/9).
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Toda a cobertura será realizada pelo Multishow, Canal Bis e Globoplay. Os assinantes Premium do serviço de streaming vão contar com a transmissão completa e opção em 4K. Já quem não assina o serviço da Globo, mas possui conta no Globoplay, também poderá acompanhar pelo Canal Bis e o Multishow, que vão transmitir ao vivo os seis palcos do festival, mas alternando entre os shows a cada meia hora.
Ao todo serão sete dias de evento (4,5,6,7,11,12,13), sempre começando às 15h (horário de Brasília) e trazendo grandes nomes da música, como Foo Fighters, Sepultura, Black Pantera, Demi Lovato, Gilberto Gil, Black Eyed Peas. Confira a programação de cada dia:
Sexta-feira (4/9)
Palco Mundo
16h40: Nova Twins
19h00: The Hives
21h20: Rise Against
00h05: Foo Fighters
Palco Sunset
15h30: Di Ferrero
17h50: Detonautas convidam Biquíni
20h10: Hot Milk
22h45: Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
New Dance Order
21h05: Cat Dealers
22h30: Atkö
00h00: Giu x Carola
01h30: Steve Angello
Espaço Favela
15h00: GBZ7N
16h50: Hitmaker
19h10: Rodrigo do CN
Palco Supernova
14h30: Chady
16h00: Rock in Gil com Larissa Luz
18h00: Venere Vai Venus
20h10: Diogo Defante
Palco Global Village
15h00: Giovana Moraes
16h50: Leela
19h10: Paulinho Moska
Sábado (5/9)
Palco Mundo
16h40: Sepultura
19h00: Machine Gun Kelly (mgk)
21h20: Bring Me The Horizon
00h05: Avenged Sevenfold
Palco Sunset
15h30: Malvada convida Day Limns
17h50: Black Pantera convida Nervosa
20h10: Poppy
22h50: Bad Omens
New Dance Order
21h05: Victor Lou
22h30: Camila Jun x Eli Iwasa
00h00: Volkoder
01h30: James Hype
Espaço Favela
15h00: Quantum
16h50: Canto Cego
19h10: Major RD
Palco Supernova
14h30: Zerobadass
16h00: MC Taya
18h00: Lvcas
20h10: Supercombo
Palco Global Village
15h00: Rhegia
16h50: Noturnall + Russell Allen
19h10: Korzus
Domingo (6/9)
Palco Mundo
16h40: Barão Vermelho (Encontro Formação Original convida Fernando Magalhães)
19h00: Nelly
21h20: Black Eyed Peas
00h05: Calvin Harris
Palco Sunset
15h30: Calema
17h50: BaianaSystem
20h10: Jota Quest toca Tim Maia
22h45: Ne-Yo
New Dance Order
21h05: Sofi Tukker
22h30: Liu
00h00: Casa Bonita / Brisotti & Viot
01h40: Meduza
Espaço Favela
15h00: Budah
16h50: Rael
19h10: Xamã
Palco Supernova
14h30: O Escritório
16h00: Bayside Kings
18h00: Matanza Ritual
20h10: João Gordo & Asteroides Trio
Palco Global Village
15h00: Bento Gil convida Flor Gil
16h50: Mãeana
19h10: Mohamed Ramadan
Segunda-feira (7/9)
Palco Mundo
16h40: Luísa Sonza convida Roberto Menescal
19h00: Jon Batiste
21h20: Gilberto Gil
00h05: Elton John
Palco Sunset
15h30: Vanessa da Mata convida Rubel
17h50: Roupa Nova convida Guilherme Arantes
20h10: Péricles canta Motown
22h45: Laufey
New Dance Order
21h05: Max Styler
22h30: Leo Janeiro & Simo Not Simon
00h00: Aline Rocha
01h30: Fatboy Slim
Espaço Favela
15h00: Tiee
16h50: Mart'nália
19h10: Belo
Palco Supernova
14h30: Maui
16h00: Melly
18h00: Zeca Veloso
20h10: Alee
Palco Global Village
15h00: Wanda Sá
16h50: Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
19h10: João Bosco
Sexta-feira (11/9)
Palco Mundo
16h40: NEXZ
19h00: Hwasa
21h20: Alok
00h05: Stray Kids
Palco Sunset
15h30: Jota.Pê convida Luedji Luna e Zaynara
17h50: Os Garotin convidam Duquesa
20h10: PJ Morton
22h45: Jamiroquai
New Dance Order
21h05: Anna
22h00: Departamento
00h00: Omiki
01h00: Neelix & Vegas
Espaço Favela
15h00: Caio Luccas
16h50: Puterrier & MC Carol
19h10: MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Palco Supernova
14h30: Muse Maya
16h00: Isa Buzzi
18h00: Ananda
20h10: NandaTsunami
Palco Global Village
15h00: Lambateria com Félix Robatto
16h50: Rio Bronx
19h10: Soulidifield
Sábado (12/9)
Palco Mundo
16h40: Pedro Sampaio
19h00: J Balvin
21h10: Demi Lovato
00h05: Maroon 5
Palco Sunset
15h30: Criolo + Amaro Freitas + Dino D'Santiago
17h50: Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
20h10: João Gomes com Orquestra Brasileira
22h45: Mumford & Sons
New Dance Order
21h05: Bhaskar
22h00: Adam Sellouk
23h00: Gabe
00h00: Alok & Family – Ekanta & Swarup
01h30: Alok Pres. Rave The World
Espaço Favela
15h00: Soul de Brasileiro
16h50: Priscila Senna
19h10: Timbalada
Palco Supernova
14h30: Celo Dut
16h00: Yago Oproprio
18h00: Milo J
20h10: Delacruz
Palco Global Village
15h00: Badi Assad
16h50: Hamilton de Holanda
19h10: Mestrinho
Domingo (13/9)
Palco Mundo
17h00: Ivete Sangalo
19h10: Lola Young
21h35: Halsey
00h05: Twenty One Pilots
Palco Sunset
15h50: Carol Biazin convida Joyce Alane
18h05: Joelma convida Viviane Batidão
20h20: Marina Sena convida Céu
22h55: Zara Larsson
New Dance Order
21h05: Dawn Patrol / Maz, Antdot, Riascode, Bakka
22h30: Illusionize
00h00: Roddy Lima
01h30: John Summit
Espaço Favela
15h00: Marvvila
16h50: Suel
19h10: Dennis
Palco Supernova
14h30: Ar Baby
16h00: Bruna Black
18h00: Sant
20h10: Lourena
Palco Global Village
15h00: Kynnie
16h50: Lucy Alves
19h10: Haley Smalls
Estagiário sob supervisão de Paulo Floro