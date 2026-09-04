Ex-BBB Gizelly Bicalho revela casamento secreto com Cauê Fantin

Um post compartilhado por Gizelly Bicalho ???? (@gizellybicalho)

Para marcar a ocasião, Gizelly escolheu um vestido longo e compartilhou registros do momento nas redes sociais. A influenciadora também fez uma declaração apaixonada sobre a trajetória ao lado de Cauê e destacou a intensidade da relação desde o início.

Depois do nosso primeiro beijo, a gente nunca mais se separou. A gente se ama, se salva, se protege e conquista nossas coisinhas todos os dias, afirmou.

A ex-BBB também deixou claro que a oficialização no civil não significa o fim dos planos para uma comemoração maior. Uma festa ainda está nos planos do casal, mas deverá acontecer somente quando encontrarem o momento adequado.

A história dos dois começou durante a participação em A Fazenda, reality em que se conheceram. Desde então, o relacionamento avançou até a decisão de oficializar a união. Aos 34 anos, Gizelly concilia a atuação como advogada com o trabalho como influenciadora digital, atividade que ganhou força após sua passagem pelo BBB.

Para a influenciadora, o casamento representa mais uma etapa de uma relação que pretende continuar crescendo. Em quase dois anos, já vivemos tanta coisa, mas ao mesmo tempo, ainda não vivemos nem metade dessa vida juntos. Tem tanta coisa linda por vir, declarou.