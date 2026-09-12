Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (12/9)

O reino humano é a dimensão da natureza onde a própria natureza tem vontade de deixar de ser ela mesma e se transformar em algo que ela sozinha não criaria, seguindo a inércia de suas implacáveis leis.

O reino humano é a dimensão da criatividade, e se em muitos casos nos parece que somos os predadores da ordem natural e que a Terra estaria muito melhor sem nossa presença, nos esquecemos do lugar que ocupamos na hierarquia das manifestações cósmicas.

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Criatividade não é apenas inventar o que não existe, isso fazemos o tempo inteiro, para o bem e para o mal. Criatividade é uma virtude que podemos aplicar diante dos problemas que temos para resolver todos os dias, cientes de que ela nos habilita a encontrar alternativas, mesmo que às vezes tentemos nos convencer de não haver nenhuma.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As discussões não garantem bons resultados, porém, mesmo assim acontecem e envolvem você. Seria o caso de manter a cabeça no lugar para poder conduzir essas discussões na direção dos seus interesses. Só assim daria certo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para você não se perder em narrativas fantasiosas, na tentativa de explicar o que seria apenas preguiça, procure focar no que realmente importa. Fique ciente de que fazendo o necessário você ganharia um alívio impagável.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Selecione com muito discernimento as pessoas com que você vai compartilhar seus momentos de alegria e bem-estar, porque como em geral as pessoas preferem o sofrimento, elas tendem a minar os momentos de alegria.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sua alma sente infinitamente mais do que consegue expressar, por isso é bom você ler livros, para se espelhar no esforço que outras pessoas fazem e fizeram na tentativa de aumentar a capacidade de expressão.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Pessoas de todos os tipos são necessárias nesta parte do caminho, tanto as que sempre apoiaram você quanto as que, eventualmente, foram contrárias aos seus movimentos. Articule com maestria as alianças necessárias.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Para consolidar seus interesses não é suficiente você ficar defendendo aquilo que já conquistou. Nesta parte do caminho se apresentam oportunidades que requereriam assumir riscos, sem garantia de nada dar certo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se as pessoas aprovarem ou desaprovarem o que você fizer agora é algo que há de acontecer depois de você ter colocado em prática suas ideias e intenções, porque se quiser aprovação antecipada, vai ficar esperando.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para sua alma não ficar remoendo ressentimentos a saída é você se ocupar com esse montão de assuntos práticos que requerem sua atenção o tempo inteiro, e que não funcionariam no automático, sem a sua ajuda.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para as pessoas realmente entenderem o que você quer lhes comunicar, você precisa expressar suas ideações como se estivesse falando com crianças, pausadamente e dando exemplos práticos. Assim tudo dará certo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É evidente que não vai se abrir o céu e surgir um dedo que aponte na direção que você precisaria tomar agora, você precisa assumir o incômodo das dúvidas e dilemas até conseguir discernir qual seria a melhor opção.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Evidentemente, seria melhor que tudo fosse aberto, leve e alegre, porém, essas condições só virão após sua alma aceitar a dose de riscos que precisa ser assumida, tendo em vista o progresso ulterior. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Intuitivamente, sua alma percebe o que, depois, não consegue explicar, porque se trata de um mundo muito amplo e inclusivo de ocorrências que a mente analítica levaria anos para organizar e entender. Intuição.