São Luís celebra 414 anos com festival de grandes nomes da música brasileira e internacional - (crédito: TMJBrazil)

São Luís completa 414 anos no dia 8 de setembro e celebra a data com uma programação especial de shows ao longo do mês. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), preparou um festival que reúne grandes nomes da música nacional e internacional, além de artistas maranhenses.

São Luís é a única capital brasileira fundada por franceses, invadida por holandeses e, por fim, colonizada por portugueses. Essa tripla influência europeia moldou uma história rica e singular na ilha que os indígenas Tupinambás originalmente chamavam de Upaon-Açu. Hoje conta com mais de um milhão de habitantes e é a quarta maior economia do nordeste.

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No ranking da revista Veja Negócios, São Luís foi eleita entre as Melhores Cidades do Brasil no Nordeste.

Os shows em comemoração ao aniversário de 414 anos acontecem nos dias 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 e 27 de setembro, na Cidade da Alegria, uma arena de shows que fica ao lado do Terminal de Integração da Praia Grande no Centro Histórico de São Luís. A estrutura montada para o evento tem atraído moradores e turistas de diferentes partes do país.

A programação reúne diversos gêneros musicais, como reggae, samba, MPB, música cristã, música de matriz afro, calypso, pop, arrocha, rock e sertanejo. Os shows foram organizados em dias temáticos, criando uma programação que percorre diferentes estilos e manifestações da música brasileira.

São Luís chega aos seus 414 anos com muita história e muito trabalho realizado para garantir o seu futuro. É uma cidade de identidade forte, de cultura viva e, principalmente, de um povo que todos os dias faz a nossa capital avançar. Estamos celebrando com grandes atrações, valorizando nossos artistas locais, movimentando a economia e levando obras, serviços e ações para toda a cidade. Porque comemorar São Luís é cuidar da nossa gente e trabalhar para fazer uma cidade cada vez melhor", afirma a prefeita Esmênia Miranda.

Alpha Blondy abre programação

As festividades começaram no dia 5 de setembro, em uma noite dedicada ao reggae, com apresentações de Alpha Blondy, Etana, Gugs e Célia Sampaio. A data integra as celebrações do Dia Municipal do Regueiro e recebeu uma fachada cenográfica considerada a maior radiola de reggae do mundo.

Conhecida como Jamaica Brasileira, São Luís tem uma relação histórica com o reggae, que ocupa espaço importante na identidade cultural da capital maranhense.

No dia 6, o palco recebeu Maria Rita, Fábio Júnior e Hungria. Já no dia 7, véspera do aniversário da cidade, a programação foi dedicada ao sertanejo, com Simone Mendes, Matheus Fernandes e Maiara & Maraisa, com lotação do público.

Thiaguinho e Alcione no aniversário da cidade

No dia 8 de setembro, data oficial do aniversário de São Luís, a programação reúne Thiaguinho, Alcione e Carlinhos Veloz, em uma noite dedicada ao samba e à música maranhense.

A festa segue no dia 11, com uma programação voltada à música gospel, que terá Samuel Eleotério, Gabriela Rocha e Felipe Rodrigues.

No dia 12, será a vez do rock, com Dado Villa-Lobos, Jota Quest e Capital Inicial, com shows que prometem marcar.

Já no dia 13, a programação será dedicada ao arrocha, com Netto Brito, que fará a gravação de seu DVD durante o evento, além do show de Pablo do Arrocha.

Joelma, Iza, Luísa Sonza e Pabllo Vittar

No dia 17, Joelma leva seu repertório de calypso para a Cidade da Alegria, na mesma noite em que se apresenta a clássica Banda Fruto Sensual, trazendo um toque da aparelhagem paraense que ganhou espaço na programação.

No dia 18, o pop ganha destaque com Iza, Luísa Sonza e Pabllo Vittar.

A programação segue no dia 19, com Noda de Caju, Silvânia & Berg e Tropikália, transformando o dia do forró das antigas. No dia 20, sobem ao palco Simone Morena, Priscila Senna e Klessinha, num dia dedicado a mulheres do brega/arrocha.

No dia 25, a programação reúne Rita Ribeiro e Ilê Aiyê, em uma noite de valorização das tradições afro-brasileiras.

O dia 26 terá uma programação dedicada à música católica, com Diego Fernandes e Padre Fábio de Melo.

Encerrando o festival, no dia 27 de setembro, o samba toma de conta da Cidade da Alegria recebendo Diogo Nogueira, Dilsinho e Xande de Pilares.

Maior palco já montado em São Luís

A Cidade da Alegria recebeu uma estrutura de grandes proporções. 000 equipamentos de iluminação.

Além da dimensão, a estrutura foi concebida para fazer parte da própria experiência do festival. O palco conta com uma cenografia digital que muda diariamente, acompanhando a identidade de cada noite. Elementos da cultura e do patrimônio de São Luís são incorporados às imagens exibidas nos painéis, enquanto a cenografia também dialoga com o estilo musical de cada programação.

Dessa forma, o palco assume diferentes configurações ao longo do festival, com uma identidade visual própria para noites como a do reggae, do rock, do pop, entre outras.

A arena de shows tem capacidade para receber até 100 mil pessoas e vem atraindo público de São Luís e de outras cidades e estados. A presença de turistas durante a programação também reforça o caráter cultural e turístico da celebração dos 414 anos da capital maranhense, fomentando renda e aquecendo a economia local.

Segurança

Para receber o público durante os dias de programação, a organização preparou um esquema especial de segurança, com reforço na iluminação pública, central de monitoramento e torres de segurança posicionadas em pontos estratégicos.

O trabalho conta com a atuação integrada das forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros, além das equipes responsáveis pela organização do evento.

Ao longo de setembro, a Cidade da Alegria transforma a região da Praia Grande em um dos principais pontos de programação cultural da capital, reunindo música, cultura, turismo e entretenimento durante as comemorações dos 414 anos de São Luís.

Mais informações sobre horários e detalhes da programação estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura de São Luís.