Campeão do UFC surpreende ao falar de relação com Lívia Andrade: 'Quem mandou fazer merenda?' - (crédito: TMJBrazil)

Alex Poatan decidiu falar sobre sua relação com Lívia Andrade após meses de especulações em torno dos dois. O campeão do UFC surpreendeu ao afirmar que eles nunca namoraram e ainda mencionou a existência de um combinado com a apresentadora.

A declaração foi feita na noite deste sábado (12), em um comentário nas redes sociais, e revelada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

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Lívia e Poatan passaram a ser apontados pela imprensa como um possível casal há cerca de seis meses, depois de aparecerem juntos na primeira fila de uma luta. As especulações aumentaram com novas aparições dos dois.

Em uma delas, foram vistos dançando forró agarradinhos em Sobrália, Minas Gerais. A apresentadora também acompanhou o lutador durante uma viagem aos Estados Unidos e chegou a fotografá-lo durante a passagem pelo país.

Apesar da proximidade, Lívia e Poatan nunca anunciaram oficialmente um namoro. Ainda assim, a relação foi tratada como romance em diferentes ocasiões e, mais recentemente, chegaram a circular notícias de que os dois teriam terminado. Entre os possíveis motivos apontados estavam a distância e a incompatibilidade de agendas.

Entenda o comentário de Poatan

A manifestação do lutador aconteceu após repercutir nas redes sociais um vídeo em que Lívia Andrade fala sobre rumores envolvendo Pedro Scooby, ex-BBB que integra o elenco do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck.

Na gravação, a apresentadora nega envolvimento amoroso com o rapaz. Poatan, então, apareceu nos comentários e fez questão de marcar o perfil de Lívia ao se manifestar.

@liviaandradereal, quem mandou fazer merenda? E agora fica aí tentando se explicar porque o cara tem ex-namorada que é sua amiga, escreveu o lutador.

Poatan continuou a mensagem e afirmou que não teria motivos para interferir na vida amorosa da apresentadora. Foi nesse momento que negou, pela primeira vez de forma direta, que os dois tenham namorado.

E, galera, eu não tenho nada a ver com nada disso aí, porque o meu combinado com a Lívia é um e ela faz o que quiser, porque nunca namoramos, disparou.

A declaração chama atenção porque a proximidade entre os dois vinha sendo tratada há meses como um possível relacionamento. Embora Lívia e Poatan nunca tenham oficializado o namoro, chegaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões e até foram alvo de notícias sobre um suposto término.

Agora, Poatan apresenta sua versão da história: segundo o campeão do UFC, namoro nunca houve. O lutador, porém, não explicou qual seria o combinado que afirma manter com Lívia Andrade.