Catherine Bascoy: assista ao clipe de Surreal, faixa produzida por Rick Bonadio

Catherine Bascoy apresenta ao público seu novo single, Surreal, lançado pela Midas Music e já disponível nas principais plataformas digitais. A faixa, produzida por Rick Bonadio, também ganhou videoclipe oficial e abre um novo momento na trajetória musical da artista.

Além de interpretar a canção, Catherine participa da composição de Surreal ao lado de Lionel, Rodrigo e Vitor. O envolvimento no processo criativo torna o lançamento ainda mais especial para a cantora, que celebra a possibilidade de apresentar ao público um trabalho construído de forma próxima desde sua criação.

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Estou muito feliz em finalmente poder dividir Surreal com todo mundo. É uma música que vivi de perto desde a composição e que foi ganhando forma de um jeito muito especial. Existe sempre aquela ansiedade antes de um lançamento, mas também uma felicidade enorme quando a música deixa de ser só nossa e passa a pertencer a quem escuta. Espero que as pessoas se conectem com ela tanto quanto eu me conectei, afirma Cathe.

A produção de Rick Bonadio acrescenta ao projeto a experiência de um dos produtores mais conhecidos da música brasileira. À frente da Midas Music, Bonadio já esteve envolvido na construção da carreira e na produção de trabalhos de diferentes artistas e bandas nacionais.

Surreal também ganhou uma extensão audiovisual. O videoclipe oficial acompanha o lançamento e leva para as imagens a atmosfera proposta pela música, permitindo que Catherine apresente ao público não apenas a sonoridade da faixa, mas também a identidade visual pensada para o projeto.

Para a artista, ver todas essas etapas reunidas no lançamento é uma das partes mais marcantes do processo. Quando você compõe, grava, acompanha a produção e depois vê o clipe pronto, começa a perceber tudo aquilo tomando uma dimensão diferente. Surreal representa muito esse momento para mim. Estou animada para saber como o público vai receber e quais histórias cada pessoa vai enxergar na música, completa.

Cathe conta com o empresariamento de Roberta Nuñez Maia e Rick Bonadio. A produção musical de Surreal é assinada por Bonadio, enquanto o lançamento é realizado pela Midas Music.

Confira: