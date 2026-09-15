Irritada, Samara Felippo se nega a falar com repórter no Rock in Rio

Samara Felippo teria protagonizado um momento de tensão com uma profissional da imprensa durante sua passagem pelo Rock in Rio. A situação aconteceu após a atriz terminar uma entrevista e ser procurada por outra jornalista que aguardava para conversar com ela.

As informações são do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Segundo fontes que acompanharam a cena, a profissional esperou Samara finalizar a primeira entrevista antes de se aproximar. A abordagem teria ocorrido de maneira cordial e cuidadosa.

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A atriz, entretanto, teria reagido com irritação diante da possibilidade de conceder uma nova entrevista. Estou cansada, pelo amor de Deus, não aguento mais. Eu quero dar atenção para minha filha, nem atenção para minha filha eu dei, teria afirmado.

Após a resposta, Samara teria virado as costas, encerrando a tentativa de conversa. De acordo com os relatos, a jornalista ficou visivelmente constrangida. O episódio ocorreu durante a apresentação de Demi Lovato no festival.

Fontes ouvidas pela coluna classificaram como grosseira a maneira como Samara teria conduzido a situação. A reação também chamou atenção diante dos posicionamentos públicos da atriz sobre feminismo, machismo e sororidade, já que a profissional envolvida no episódio era uma mulher que estava exercendo seu trabalho.

Apesar do desconforto relatado, Samara não tinha obrigação de conceder outra entrevista e estava acompanhada da filha. Pessoas que teriam acompanhado a cena ressaltaram à coluna que o estranhamento ocorreu pela maneira como a jornalista teria sido tratada, e não pela decisão da atriz de recusar a conversa.

A colunista Daniel Nascimento entrou em contato com a assessoria de Samara Felippo em busca de um posicionamento. Não houve retorno até o fechamento da matéria.