Sonata Arctica confirma retorno ao Brasil em outubro para celebrar 30 anos de carreira - (crédito: TMJBrazil)

O Sonata Arctica, um dos nomes mais respeitados do metal mundial, retorna ao Brasil no dia 03 de outubro de 2026 com a aguardada 30th Anniversary Tour, que celebra seus 30 anos de carreira. A turnê passará por duas cidades brasileiras e percorrerá diversos países da América Latina, prometendo apresentações emocionantes e um repertório especial com os maiores clássicos de sua trajetória.

Formado em 1996 na cidade de Kemi, na Finlândia, inicialmente sob o nome Tricky Beans, o grupo rapidamente evoluiu seu som em direção ao power metal e adotou o nome Sonata Arctica em 1999. O álbum de estreia, Ecliptica, tornou-se um marco do gênero ao apresentar uma combinação única de metal melódico, teclados marcantes e vocais poderosos.

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Gravamos nossa primeira demo e, quando o Stratovarius se tornou grande na Finlândia, isso também atraiu atenção para nós. A partir de então, ficou mais fácil conseguir um contrato com uma gravadora, porque os selos passaram a procurar bandas do gênero, relembra o vocalista Tony Kakko em entrevista à revista Roadie Crew.

Ao longo de sua carreira, o Sonata Arctica consolidou uma base de fãs global e conquistou aclamação internacional com álbuns fundamentais como Silence (2001) e Winterhearts Guild (2003), que inclui o clássico Victorias Secret. Completam a formação atual Elias Viljanen (guitarra), Pasi Kauppinen (baixo), Tommy Portimo (bateria) e Henrik Klingenberg (teclado).

Reconhecida por suas performances intensas e emocionantes, a banda construiu uma reputação sólida nos palcos ao redor do mundo. No Brasil, onde se apresenta desde 2002, o grupo mantém uma relação especial com o público. A experiência de tocar no Brasil é algo único, não existe nada igual no mundo. A recepção é fantástica, os fãs são extremamente calorosos, afirma Kakko.

A nova turnê celebra três décadas de uma trajetória marcada por evolução musical, consistência artística e uma conexão única com os fãs, reafirmando o Sonata Arctica como um dos grandes nomes do power metal mundial.

Sonata Arctica em São Paulo

Data: Sábado, 3 de outubro de 2026

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 Água Branca São Paulo SP

Abertura da casa: 19h00

Banda de abertura: NOTURNALL

Classificação etária: 16 anos

Ingressos:

Pista: a partir de R$ 180,00 + taxas

Pista Premium: a partir de R$ 340,00 + taxas

Mezanino: a partir de R$ 300,00 + taxas

Valores sujeitos a alteração conforme virada de lote.

Vendas:

http://www.clubedoingresso.com/evento/sonataarctica