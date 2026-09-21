Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (21/9)

Hora de descobrir o que o dia lhe trará - (crédito: Pixabay/Reprodução)

CRISE EXISTENCIAL

Por Oscar Quiroga — Enquanto nossa humanidade continuar apostando pesado na simuladora de talento, que é a inteligência artificial, a crise existencial da civilização continuará se aprofundando, e isso não porque devamos deter o avanço tecnológico que, de forma legítima, é o resultado do anseio humano de satisfazer a curiosidade e inventar coisas.



A crise existencial da civilização se aprofunda porque o humano finge que a civilização pode existir sem o humano, e ao fazer isso negligencia o necessário desenvolvimento da inteligência espiritual, capaz de o fazer perceber esse “algo maior” que pressente.



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Enquanto o humano não crescer interiormente com a mesma velocidade com que cresce tecnologicamente, continuará também interpretando que o “algo maior” que pressente é sua autodestruição em vez de sua transfiguração.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Encontrar a alma e corpo com quem compartilhar seus momentos sem haver julgamentos nem muito menos condenações moralistas envolvidas, eis uma busca que vale a pena continuar, porque esse tipo de pessoa existe. É assim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto você continuar fazendo tudo que estiver ao seu alcance para os planos darem certo, haverá também avanços que, mesmo sendo tímidos, ainda assim servirão para cimentar o caminho que você se propôs. Em frente.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

No meio dessas conversas aleatórias que parecem sem importância, algumas informações valiosas circulam e seria melhor sua alma ficar atenta para não perder o fio da meada, porque no futuro irá precisar delas.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

No estado atual do mundo os fatores que brindavam segurança desde sempre deixaram de ser tão eficientes assim, e isso provoca uma espécie de epidemia de incertezas que afeta a natureza de todos os relacionamentos.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A generosidade é uma virtude que, como todas as outras, precisa ser administrada com sabedoria, porque quando você manifesta virtudes num cenário de pessoas que não as sabem apreciar, elas as manipulam e distorcem.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que você fizer com a firme intenção de proteger seus interesses tende a dar bons resultados nesta parte do caminho. Só falta você selecionar direito que interesses defender, porque não há tempo para tudo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cabe a você fazer todas as articulações entre as pessoas que parecem não ter a mínima vontade de se entenderem entre si, mas que sem esse entendimento todas, sem exceção, se verão absorvidas por problemas e suspense.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Há coisas que você precisa fazer sem chamar a atenção, porque se não houver suficiente discrição, o que poderia ser muito bom se transformaria num instrumento de publicidade, sujeito à banalização das redes sociais.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quando as pessoas se entendem tudo é muito bom e fácil, e todos sabemos o que acontece quando é o contrário. Agora sua alma passa por um breve momento de entendimento, que vale a pena aproveitar ao máximo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O atrevimento compensa, porque mesmo que os resultados não sejam os esperados, ainda assim você conquistará a sensação de ter feito seu melhor e, também, ficará ciente de ser capaz de enfrentar a tudo e a todos.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A expressão de suas ideias mais avançadas e elevadas a respeito da vida faz sentido para muita gente e, ainda mais, evoca de dentro de sua alma uma vocação orientadora que, com o tempo, pode vir a se integrar ao dia a dia.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Às vezes dá um pouco de vertigem o panorama do mundo e a visão pessimista das perspectivas futuras, porém, lado a lado a esses raciocínios também floresce a esperança, que não é tola nem ingênua. É real.