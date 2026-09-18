Com milhões de ouvintes, Heitor Santos defende força do arrocha

O arrocha deixou há tempos de ser um fenômeno restrito aos paredões, festas e casas de shows do Nordeste. Com artistas alcançando milhões de ouvintes nas plataformas digitais e músicas circulando pelas redes sociais, o gênero atravessa fronteiras regionais e encontra uma nova geração de público.

É nesse cenário que Heitor Santos vem construindo sua trajetória. Natural de Sergipe e criado em Nossa Senhora do Socorro, o cantor já ultrapassa 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e defende que o crescimento dos números também representa uma oportunidade para ampliar o reconhecimento do arrocha dentro da música brasileira.

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Durante muito tempo, muita gente enxergou o arrocha como uma música muito regional. Hoje você abre as plataformas e encontra milhões de pessoas ouvindo. Isso mostra a força que o gênero sempre teve e que agora está chegando a públicos diferentes, afirma Heitor.

Do Nordeste para milhões de ouvintes

A relação de Heitor Santos com a música começou ainda na infância. Seus primeiros passos foram no piseiro, até que o cantor encontrou no arrocha uma sonoridade mais próxima da identidade que desejava construir.

Artistas como Devinho Novaes, Unha Pintada e Silvanno Salles aparecem entre suas principais referências. Para Heitor, a força do gênero está justamente na capacidade de transformar situações comuns da vida amorosa em músicas nas quais o público consegue se reconhecer.

O arrocha não tenta esconder sentimento. A gente canta sobre amar, sofrer, terminar, querer voltar, sentir saudade. São coisas que acontecem com todo mundo. Talvez seja por isso que as pessoas se identifiquem tanto.

A chamada sofrência, que se tornou uma das características mais populares da música romântica brasileira, também ajudou a aproximar diferentes gêneros e públicos. Para Heitor, porém, o arrocha mantém características próprias que precisam ser preservadas à medida que conquista novos espaços.

Internet derrubou fronteiras

As plataformas digitais também mudaram a maneira como artistas regionais conseguem chegar ao restante do país. Se antes a expansão dependia principalmente de rádios, shows e circulação física, hoje uma música pode sair de Sergipe e alcançar ouvintes de diferentes estados em pouco tempo.

O próprio Heitor experimentou esse movimento. Além das músicas, sua personalidade ganhou espaço nas redes sociais quando a frase Não me chame de cachorro se não eu mordo sua canela viralizou.

Para o cantor, esse contato direto ajuda a apresentar não apenas o artista, mas também a música produzida em sua região.

Hoje não existe mais aquela distância que existia antes. Uma pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil e descobrir um cantor sergipano pelo celular. Isso abriu uma porta enorme para quem faz música no Nordeste.

Números também ajudam a quebrar preconceitos

O crescimento do arrocha nas plataformas também coloca em discussão antigos estereótipos relacionados ao gênero.

Heitor acredita que alcançar milhões de ouvintes ajuda a demonstrar que existe um público expressivo interessado nessa sonoridade, independentemente de onde ele esteja.

Quando você vê milhões de pessoas ouvindo arrocha, fica difícil dizer que é uma coisa pequena ou limitada a uma região. Os números mostram que existe público e que existe espaço. O que a gente precisa é continuar valorizando quem construiu essa história e quem está chegando agora.

Atualmente, o cantor vive uma nova fase profissional após assinar com a Sua Música Digital. Entre os próximos projetos está o audiovisual Sabor HS, que pretende reforçar sua identidade musical e ampliar o repertório apresentado ao público.

Sem abandonar as raízes

Mesmo diante da possibilidade de alcançar novos públicos, Heitor Santos afirma que não pretende deixar para trás as características que o aproximaram do arrocha.

Para ele, crescer nacionalmente não precisa significar abandonar a identidade regional. Pelo contrário: a expansão pode funcionar como uma oportunidade para apresentar essa cultura a mais pessoas.

Eu sou sergipano e tenho orgulho das minhas raízes. Quero que minha música chegue cada vez mais longe, mas quero que as pessoas saibam de onde ela veio. Se o arrocha está conquistando novos públicos, é porque existe uma história muito grande construída antes de nós.

Entre milhões de reproduções, novos projetos e a expansão do gênero nas plataformas, Heitor enxerga o momento como mais um passo de uma transformação que ultrapassa sua própria carreira.

Para o cantor, quanto mais espaço o arrocha conquistar, maior será também a oportunidade para que novos artistas nordestinos encontrem público fora de suas cidades e estados.