Retorno da TV Globinho rende surpresa de Geovanna Tominaga para filho





A volta da TV Globinho à programação da Globo tem um significado especial para Geovanna Tominaga. Confirmada na edição comemorativa que será exibida em 10 de outubro durante a maratona do Criança Esperança, a apresentadora pretende guardar a novidade em segredo para surpreender o filho, Gabriel, de 7 anos.

Longe da televisão há vários anos, Geovanna conta que ainda não revelou ao menino que estará de volta à telinha. A ideia é deixá-lo descobrir sozinho quando o programa for ao ar.

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"Vai ser uma surpresa para ele me ver na televisão", revelou a apresentadora ao Notícias da TV.

O momento terá um significado ainda maior porque Gabriel nunca acompanhou a mãe na TV. A última participação regular de Geovanna no vídeo aconteceu em 2018, quando venceu uma temporada do Dancing Brasil. Desde então, ela direcionou grande parte de sua rotina à maternidade e a projetos digitais.

A expectativa pela volta da apresentadora à TV Globinho já vinha mobilizando fãs nas redes sociais. Em agosto, Geovanna participou de um vídeo divulgado pela Globo para anunciar a edição especial do programa. A repercussão positiva acabou reforçando o carinho do público por sua passagem na atração infantil.

Segundo ela, as mensagens recebidas após a publicação mostraram que a conexão construída com os telespectadores permanece viva. "Meus globinhos lotaram minhas redes sociais com mensagens de saudade e nostalgia", contou.

Empolgada com o reencontro, Geovanna afirma que recebeu o convite com entusiasmo por representar uma retomada de uma fase marcante de sua carreira. O objetivo, segundo ela, é reviver o clima de alegria e imaginação que marcou a comunicação com o público infantil durante os anos da TV Globinho.

A apresentadora também não descarta um retorno definitivo à televisão. Apesar de ter priorizado a maternidade nos últimos anos, ela destaca que nunca deixou de atuar como comunicadora.

Atualmente, Geovanna se dedica ao podcast Conversas Maternas, projeto criado durante a pandemia para compartilhar informações e reflexões sobre educação e desenvolvimento infantil. A terceira temporada estreia em 14 de outubro e terá como primeira convidada a atriz Maytê Piragibe, que, assim como ela, passou pela TV Globinho e conquistou o título do Dancing Brasil.

Para Geovanna, o podcast se tornou uma forma de unir sua experiência na comunicação ao interesse por temas ligados à parentalidade, oferecendo conteúdo para pais e mães que enfrentam os desafios da criação dos filhos.

O texto Retorno da TV Globinho rende surpresa especial de Geovanna Tominaga para o filho foi publicado primo no Observatório da TV.