Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (22/9)

TERÇA-FEIRA DOS EQUINÓCIOS - Data estelar: Sol ingressa no signo de Libra.

Por Oscar Quiroga - Os equinócios, sejam de outono ou de primavera, constituem a época do ano em que o ângulo de incidência dos raios solares produzem matizes de beleza incomparável, e a natureza inteira gosta, o demonstrando com o desabrochar das flores coloridas ou os matizes das folhas secando.

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Nós, humanos, por termos nos convencido de que somos adversários da natureza, temos dificuldade de aceitar que, esses adversários que somos, nada mais é do que a expressão da própria natureza sendo adversária de seu automatismo e buscando, através de nós, se reinventar.

Sendo expressões da natureza, nós também desfrutamos dos equinócios pela beleza das nuances da luz solar nos entardeceres e amanheceres, nos preparando, senão para o acasalamento reprodutivo, para o equilíbrio e harmonia que normalmente buscamos e raramente encontramos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os ajustes de conta se tornaram necessários, porque, como diz o ditado, contas claras conservam as amizades. Em nome de preservar os relacionamentos em bom funcionamento, se torna necessário agora ajustar contas.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Com tanta coisa para fazer o assunto é decidir por onde começar. Iniciar com os assuntos mais complicados e deixar os fáceis para depois, ou ao contrário. Tanto faz, o que importa mesmo é que você se dedique com carinho.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Passar bons momentos com pessoas queridas é um refresco para a alma. Uma situação desse porte não há de ser deixada ao sabor do misterioso destino, mas fazer com que seja produto de sua intenção e de sua vontade.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Selecione as pessoas que você prefere próximas e as mantenha assim através de diálogos e convites para socializar. Ao mesmo tempo, faça o necessário para se livrar das outras pessoas, que só agregam problema.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se é conversando que as pessoas se entendem, então converse, porém, se você perceber que as conversas ficam estéreis e ninguém dá o braço a torcer, então melhor você tomar distância e poupar fôlego para outros momentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Puxe a sardinha para seu lado, deixe de lado os falsos pudores a respeito de lutar por aquilo que é de seu merecimento, porque cada direito que você sacrifica por pudor é o quanto alguém vai se aproveitar disso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É desnecessário ter certeza absoluta para sua alma experimentar serenidade, os dilemas e dúvidas podem continuar aí, atormentando, e mesmo assim você ficar de bom humor e dar risadas pelas cabeçadas dadas. É por aí.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Atuar sempre com assertividade é desgastante, porque apesar de você conseguir, custa um enorme investimento de energia. Agora sua alma fica frente a frente com tudo que a faz sentir-se pequena. Isso passa.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Socializar é a melhor pedida para o momento, porque mesmo que de início você não tenha muita vontade de participar, no transcurso da socialização você se animará e coisas interessantes começarão a acontecer.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se você quer mesmo que algo específico aconteça faça o necessário para depender o menos possível das circunstâncias, e mais da sua força de vontade, que anda meio adormecida, mas que pode ser acordada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas ideias maravilhosas que circulam pela sua mente é melhor escrever ou adotar uma forma de que não caiam no esquecimento, porque a questão das ideias é assim, parece que vêm para ficar, mas passam muito rápidas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Dilemas, sempre haverá, e isso não é um defeito de fábrica, é o efeito colateral de pensar, porque se você não pensasse, mas vivesse no fluxo da natureza, não haveria dilema algum para resolver. Aceite com naturalidade.