Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (24/9)

Rios de vida na forma de estruturas atómicas visíveis e invisíveis circulam através de todas as entidades no Universo, sejam essas de tamanho colossal, como galáxias, ou infinitesimais, como moléculas.

Nessas estruturas atómicas está o germe da consciência, que nossa humanidade busca na inteligência, não porque aí esteja, mas porque somos obcecados em encontrar uma maneira de dominar a consciência, em vez de aceitar que é nela que descobrimos os limites de nosso domínio.

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Nós, mediante o uso da consciência, que na prática nos usa, inclusive quando pretensiosamente achamos que a estamos usando, recebemos os rios de vida, os metabolizamos de acordo ao nosso alcance de entendimento e, se tudo der certo, distribuímos a vida que recebemos através do intelecto, da emoção e das atividades em que nos engajamos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dar a razão a quem luta furiosamente por tê-la é a maneira mais eficiente de você se livrar dessa pessoa rapidamente, porque ninguém espera que a razão lhe seja concedida, todo mundo acha que precisa guerrear.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As condições estão longe de serem as ideais, mas isso não significa que você deva empreender uma guerra santa contra tudo e todos. Procure se ater às devidas proporções de tudo que acontece, sem exagerar a nota.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A reflexão há de vir após todas essas descobertas que iluminam sua mente, tomar notas vai ajudar muito nesse processo, porque as ideações motivam sua alma a agir, mas isso há de ser feito com maturidade. Em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Se de algo há de servir esta leitura, tem de ser para lhe orientar a que, nesta parte do caminho, você prefira sacrificar seus desejos, que não coincidem com o que é necessário fazer. Opte por suprir as necessidades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No meio desse clima que dá para cortar com faca, de tão denso que se tornou, há sinais auspiciosos, indicações de que, no fim, as pessoas interessadas podem vir a finalizar os conflitos e sentar à mesa de negociação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Diante dos desafios e dos riscos envolvidos, sua alma recua, mas reforce sua vontade de progredir para que esse recuo seja temporário, como o da pantera que dá uns passos para trás antes de dar o bote. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Grandes coisas acontecem sob pressão e com fortes tensões provindas de todos os lados, inclusive da parte das pessoas que, supostamente, deveriam estar aí para apoiar e dar incentivo. Não importa. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As questões mais importantes e valiosas que sua alma anda percebendo nesta parte do caminho são justamente as que precisam ser mantidas sob uma boa camada de sigilo, porque as pessoas não as compreenderiam.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Que a maioria pense assim ou assado não significa que você deva seguir pelo mesmo caminho. Eventualmente, a maioria democrática tem razão, mas se você suspeitar que haveria alternativa melhor, siga por essa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Estando tudo mais ou menos certo, o seguinte passo é exorcizar as preocupações inúteis e ficar com as que de verdade precisam de atenção, dado que ninguém, a não ser você, poderia fazer algo a respeito.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se as ideias pudessem se materializar de imediato, como seria o cenário pelo qual você transita agora? Se materializariam coisas interessantes e em nome do bem comum? Ou haveria distorções múltiplas em andamento?

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As tensões e ansiedades que sua alma estava convencida de ter superado dão as caras novamente, como se nunca tivessem desaparecido. Assim são as coisas, porém, você não precisa sucumbir à ansiedade. Só se quiser.



