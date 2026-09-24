Mário Laginha traz a Brasília jazz marcado por improviso e liberdade

É assentado no improviso e em um estilo ancorado no jazz, mas em diálogo com uma grande diversidade de ritmos que Mário Laginha senta hoje ao piano do auditório do Instituto Camões, na Embaixada de Portugal, para um concerto único. Um dos nomes mais renomados do piano do jazz contemporâneo de Portugal, o pianista português traz à capital um repertório que inclui as faixas do último disco solo, Retorno, lançado em fevereiro deste ano.

Com uma discografia que tem participação em 30 discos, incluindo uma parceria com o brasileiro André Mehmari e algumas outras com a pianista Maria João Pires, Laginha tem uma carreira de mais de quatro décadas dedicadas, principalmente, ao jazz. Retorno é o segundo disco solo depois de Canções e fuga, uma homenagem a Johann Sebastian Bach. "Como todas as fugas, as peças do primeiro disco eram escritas da primeira à última nota, é um disco muito mais escrito do que esse agora. Retorno tem improvisos totais e é mais livre. Não quis que tivesse tanta forma. Claro, muitos temas são escritos mas, como muita música no jazz, há uma parte escrita e outra improvisada. Retorno é mais isso", avisa o pianista, em entrevista ao Correio.

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O improviso, avisa o músico, será parte importante do recital porque é parte importante da prática jazzística, mas não deixa de ser, sempre, um caminho arriscado para o músico. "Sempre adorei fazer, mas nunca fiz um concerto inteiro improvisado", conta. "A liberdade que sinto é uma liberdade misturada com risco, porque não sei se o caminho que vou escolher vai na melhor direção. Mas esse risco, às vezes, tem surpresas e me leva a sítios que a música escrita não leva. E gosto de criar a possibilidade de que isso aconteça. Mesmo o fato de nem ter certeza que vai acontecer dá mais encanto."

O jazz standard é a base da formação de Laginha, que assume ter sido muito influenciado pela história do jazz americano, embora nunca tenha gravado um disco com esse repertório. "Acho que se tentasse fazer um disco com esse tipo de jazz, ia fazer muito pior do que muitos já fizeram. A ideia é fazer minha música, que tem influências para além do jazz, como a música brasileira, a africana, a portuguesa. Minha identidade é só uma dessas influências todas. Minhas influências estão diluídas na minha personalidade musical", explica o músico.

O fado, gênero tão português, é um capítulo à parte nessa lista de influências. Durante anos, Laginha virou a cara para essa música. Não gostava e não queria ouvir. "Minha relação com o fado é curiosa porque, quando eu estudava jazz, aos 19, 20 anos, não gostava nada, nada mesmo. Me irritava. Dizia 'são poucos acordes, uma coisa muito simples, não tem muito ritmo'. O que a idade nos ensina é a ver na simplicidade muitas coisas que, no fogo da juventude, eram difíceis de ver", conta. Depois dos 40 anos, começou a ouvir fado e caiu no encanto. Acabou gravando um disco com Camané, uma das maiores referências do fado português. "A partir daí, houve momentos do fado que passaram a ser uma influência. Mas eu gosto sempre de fazer um aviso: que as pessoas não esperem ouvir fado na minha música, mas quem conhece vai perceber que tenho influências do fado", avisa.

Mário Laginha - Concerto

Hoje, às 19h, no auditório do Instituto Camões (Embaixada de Portugal).

Entrada gratuita









