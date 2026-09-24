Patifaria Popular vira o jogo do complexo de vira-lata em faixa produzida por Los Brasileros, DMAX e Dida Sallo - (crédito: TMJBrazil)

O vira-lata, figura presente nas ruas e no imaginário brasileiro, ganha uma nova interpretação no próximo lançamento da Patifaria Popular. Em Vira Lata, que chega às plataformas neste sábado, 26 de setembro, o coletivo paulista transforma uma expressão ligada à inferioridade em defesa da mistura, da resistência e da inventividade popular. A faixa, produzida por Los Brasileros, DMAX e Dida Sallo, será apresentada no mesmo dia em uma edição gratuita da Patifaria Popular na Casa de Cultura do Butantã, em São Paulo.

A música toma como ponto de partida o conhecido complexo de vira-lata. Na canção, essa imagem é virada do avesso: o cachorro sem raça definida deixa de ser um estigma para representar quem conhece a rua, sobrevive às adversidades e encontra potência justamente na mistura e na ausência de pedigree.

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O vira-lata é a personificação do nosso povo. É mistura, se adapta, sobrevive, conhece a rua e não precisa de pedigree para ser querido, explica NUNEZ. É sobre valorizar esse nosso lado vira-lata: um povo que se vira nas adversidades, que se adapta, que tem malandragem para chegar e sair e que vive a rua e conhece cada detalhe dela, completa.

Essa leitura aparece também na arquitetura musical de Vira Lata. A faixa aproxima funk, samba-rock e referências da música popular brasileira em uma sonoridade guiada pelo groove. Dida Sallo, DMAX e Los Brasileros criam uma base dançante que evita tratar os gêneros como compartimentos isolados escolha coerente com a ideia de miscigenação cultural que orienta a letra.

O desafio foi unir um groove com o samba-rock e o balanço brasileiro, afirma Dida Sallo.

Vira Lata sucede Ela Quer Patifaria e antecipa Crônicas de Um Bom Malandro, primeiro álbum da Patifaria Popular. O projeto pretende ampliar a investigação do coletivo sobre personagens, comportamentos e contradições da cultura de rua, tema que atravessa sua atuação desde 2023.

Patifaria Popular

Data e horário: 26 de setembro de 2026, sábado, das 15h às 23h

Local: Casa de Cultura do Butantã Av. Junta Mizumoto, 13, Jardim Peri Peri, São Paulo/SP

Entrada: gratuita