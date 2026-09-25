João Anési lança 'Você Tem A Senha' com Treyce e supera 500 mil visualizações no YouTube - (crédito: TMJBrazil)

O cantor João Anési vem conquistando cada vez mais espaço nas plataformas digitais com seu novo lançamento, Você Tem A Senha, que conta com a participação de Treyce. O videoclipe oficial da faixa já ultrapassou a marca de 500 mil visualizações no YouTube, enquanto o áudio vem ganhando repercussão no TikTok e Instagram.

Apesar de ter o sertanejo como uma de suas principais referências musicais, João Anési não se limita ao gênero e vem mostrando sua versatilidade ao transitar por diferentes sonoridades e propostas. Essa característica também se reflete em seu trabalho nas redes sociais, onde o cantor vem ampliando sua presença e conquistando novos públicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Eu gosto de poder explorar diferentes possibilidades dentro da música e não me limitar a um único estilo. Você Tem A Senha representa muito isso. É uma música que tem uma energia diferente, e ter a Treyce comigo nesse projeto deixou o resultado ainda mais especial. Ver a faixa crescendo, o clipe passando de 500 mil visualizações e o público criando conteúdos com a música é uma felicidade enorme, conta João Anési.

Em Você Tem A Senha, João se une a Treyce em uma colaboração que combina diferentes referências musicais e aposta em uma sonoridade dançante, com refrão marcante e forte potencial para as plataformas digitais.

A faixa vem ganhando espaço especialmente no TikTok e Instagram, aparecendo em vídeos, dancinhas e conteúdos produzidos por usuários e criadores. A movimentação nas redes acompanha o crescimento do videoclipe, que já ultrapassou 500 mil visualizações no YouTube.

Para Treyce, a parceria representa uma oportunidade de experimentar novas possibilidades musicais e dividir os vocais com um artista que também vem construindo sua trajetória de forma versátil.

Foi muito especial fazer parte de Você Tem A Senha. O João me convidou para esse projeto e desde o início a gente teve uma conexão muito boa. A música tem uma energia incrível e acho que isso aparece no resultado. Ver as pessoas usando o áudio, criando vídeos e compartilhando a música é muito gratificante.

Espero que esse som continue chegando cada vez mais longe, afirma Treyce.

O novo trabalho representa mais um passo na trajetória de João Anési, que busca construir uma identidade artística versátil e conectada com diferentes públicos. Ao mesmo tempo em que mantém suas raízes no sertanejo, o cantor explora novas possibilidades musicais e parcerias que ampliam seu repertório.

A participação de Treyce acrescenta uma nova dinâmica à faixa e reforça a proposta de João de não ficar restrito a um único gênero musical. O videoclipe oficial de Você Tem A Senha já está disponível no YouTube, e a música pode ser ouvida nas principais plataformas de streaming.

Confira: