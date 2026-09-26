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ASTROLOGIA

Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (26/9)

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar neste sábado, 26 de setembro, de acordo com cada signo

Horóscopo deste sábado - (crédito: Reprodução/Freepik)
Horóscopo deste sábado - (crédito: Reprodução/Freepik)

Data estelar: Lua Cheia em Áries

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Cada reino da natureza, seja visível ou invisível, recebe os rios de vida que circulam no Universo para, de acordo com sua capacidade e alcance de entendimento, os redistribuir para serem apreciados e desfrutados por todos os outros.

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O reino mineral nos oferece as estruturas geométricas de suas moléculas, o reino vegetal a beleza de suas cores e aromas, o reino animal o exemplo de discernimento do olfato, o reino humano oferece o gênio da criatividade, o reino invisível dos construtores da natureza oferece o implacável trabalho de preservação de tudo funcionando, e o reino espiritual oferece proteção e direção para que o plano continue.

A cada Lua Cheia o reino espiritual distribui bênçãos e auspícios para todos, prepara tua alma para receber a Graça.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Havendo tensões e conflitos, haverá também margem para a criatividade, que é sempre a maneira perfeita de resolver as diferenças. Porém, a criatividade só a utiliza quem tiver boa vontade de a colocar em prática.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A discrição e o silêncio servirão para eliminar qualquer impulso que seria inadequado e dará tempo para você amadurecer direito o que pretende fazer, como o fazer e em que momento iniciar a ação. Por uma vida melhor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Por mais que as pessoas compliquem tudo, é com elas que você encontra as melhores chances de continuar construindo seu destino, mesmo que eventualmente você não faça a menor ideia de qual seria seu destino. Ou não? 

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O tempo é certo, o cenário é propício e não há grandes conflitos em andamento, portanto, é a melhor hora possível para você arrumar alguma encrenca, isto é, no melhor sentido possível, que é o dos bons relacionamentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aquilo que realmente precisar ser dito encontra agora o cenário quase perfeito para ser posto sobre a mesa. Não espere, porém, que as pessoas reajam com aplausos a isso, porque é muito provável que seja o contrário.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Puxe a sardinha para seu lado sem pudor, porque nesta parte do caminho se você não defender seus interesses, ninguém o fará por você, e como resultado você verá outras pessoas se dando bem em seu lugar. Melhor não. 

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os ajustes de contas que estão em andamento são necessários, mas precisam ser limitados, porque se eventualmente você se envolver passionalmente com esses, acabará exagerando e o feitiço se voltará contra você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para você não exagerar na nota de suas demandas, procure observar com atenção quais seriam as necessidades das pessoas envolvidas, de modo a que suas demandas não criem carências que se transformariam em queixas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Deveria haver lugar para tudo e para todos entre o céu e a terra, mas nossa humanidade se comporta como se faltasse espaço e não houvesse recursos suficientes para todos. Procure sair dessa onda mental. Transcenda.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Expresse sua vontade às pessoas que possam acolher você com carinho e respeito, porque se você expressar sua vontade no meio das pessoas que não dão a mínima para o que você pensa, bem, você sabe o que acontece.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Essas ideias que circulam pela sua alma e que provocam entusiasmo e uma visão otimista do futuro precisam ficar registradas do jeito que seja mais confortável para você, senão serão esquecidas com rapidez.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A Graça da Vida será comvocê na mesma medida de seuatrevimento, porque se vocêficar na retranca com medode tudo e de todos, a Graçacontinuará circulando por aí, aoalcance de sua mão, mas vocênão a perceberá.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/09/2026 05:00
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