Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (26/9)

Data estelar: Lua Cheia em Áries
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Cada reino da natureza, seja visível ou invisível, recebe os rios de vida que circulam no Universo para, de acordo com sua capacidade e alcance de entendimento, os redistribuir para serem apreciados e desfrutados por todos os outros.
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O reino mineral nos oferece as estruturas geométricas de suas moléculas, o reino vegetal a beleza de suas cores e aromas, o reino animal o exemplo de discernimento do olfato, o reino humano oferece o gênio da criatividade, o reino invisível dos construtores da natureza oferece o implacável trabalho de preservação de tudo funcionando, e o reino espiritual oferece proteção e direção para que o plano continue.
A cada Lua Cheia o reino espiritual distribui bênçãos e auspícios para todos, prepara tua alma para receber a Graça.
ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
Havendo tensões e conflitos, haverá também margem para a criatividade, que é sempre a maneira perfeita de resolver as diferenças. Porém, a criatividade só a utiliza quem tiver boa vontade de a colocar em prática.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
A discrição e o silêncio servirão para eliminar qualquer impulso que seria inadequado e dará tempo para você amadurecer direito o que pretende fazer, como o fazer e em que momento iniciar a ação. Por uma vida melhor.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
O tempo é certo, o cenário é propício e não há grandes conflitos em andamento, portanto, é a melhor hora possível para você arrumar alguma encrenca, isto é, no melhor sentido possível, que é o dos bons relacionamentos.
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
Aquilo que realmente precisar ser dito encontra agora o cenário quase perfeito para ser posto sobre a mesa. Não espere, porém, que as pessoas reajam com aplausos a isso, porque é muito provável que seja o contrário.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
Para você não exagerar na nota de suas demandas, procure observar com atenção quais seriam as necessidades das pessoas envolvidas, de modo a que suas demandas não criem carências que se transformariam em queixas.
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
Deveria haver lugar para tudo e para todos entre o céu e a terra, mas nossa humanidade se comporta como se faltasse espaço e não houvesse recursos suficientes para todos. Procure sair dessa onda mental. Transcenda.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
Expresse sua vontade às pessoas que possam acolher você com carinho e respeito, porque se você expressar sua vontade no meio das pessoas que não dão a mínima para o que você pensa, bem, você sabe o que acontece.
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
Essas ideias que circulam pela sua alma e que provocam entusiasmo e uma visão otimista do futuro precisam ficar registradas do jeito que seja mais confortável para você, senão serão esquecidas com rapidez.
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
A Graça da Vida será comvocê na mesma medida de seuatrevimento, porque se vocêficar na retranca com medode tudo e de todos, a Graçacontinuará circulando por aí, aoalcance de sua mão, mas vocênão a perceberá.