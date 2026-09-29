



Duas das atrizes mais conhecidas da dramaturgia brasileira vão dividir a cena pela primeira vez. Carolina Dieckmann e Gloria Pires foram escaladas como protagonistas de Virando o Jogo, nova série original do Disney+.

A produção terá como cenário o universo do jogo do bicho e será conduzida por personagens femininas. Além da dupla, Gabz também integra o elenco principal. Até o momento, a plataforma não revelou detalhes sobre a história nem sobre os papéis que serão interpretados pelas atrizes.

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A novidade foi celebrada por Carolina Dieckmann nas redes sociais. A atriz compartilhou registros ao lado de Gloria Pires e destacou a emoção de trabalhar pela primeira vez com uma de suas maiores referências profissionais após mais de três décadas de carreira.

Gloria também comentou o início do projeto e afirmou estar animada com a nova fase, ressaltando a parceria com as colegas de elenco. Pouco depois, Gabz publicou fotos do encontro e agradeceu a oportunidade de atuar ao lado de artistas que considera inspiradoras.

Os trabalhos da série já começaram nos estúdios da Disney no Brasil. Carolina ainda mostrou imagens da primeira leitura de roteiro, reunindo elenco e equipe criativa em torno do novo projeto.

Apesar da expectativa criada pelo anúncio, Virando o Jogo ainda não teve sua data de estreia divulgada pelo Disney+.

O texto Disney+ reúne Carolina Dieckmann e Gloria Pires em parceria inédita na televisão foi publicado primeiro no Observatório da TV.