Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (30/9)

QUARTA-FEIRA DO RIR DO MEDO - Data estelar: Mercúrio ingressa em Escorpião

Despertarás com uma Lua Vazia que irá até 14h27 HBr e com muita boa vontade, na melhor das hipóteses, buscarás notícias para te informar sobre o andamento do mundo, talvez nas mídias oficiais, muito provavelmente nas redes sociais, e darás algumas risadas com banalidades, o que é muito bom, porque o riso espanta o medo, mas também te depararás com o marketing do medo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O marketing do medo tenta te convencer de que fazes tudo errado, que não tomas vitaminas suficiente, que estás envelhecendo precocemente, que teu conhecimento é insuficiente, que te falta isso, te falta aquilo e que, além de tudo, o Brasil está indo para o fundo do poço e que o mundo vai acabar sem que possas fazer nada a respeito, senão aceitar. Espanta o medo rindo, porque o marketing do medo é ridículo.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dessa vez, será melhor você não resolver os dilemas com atitudes precipitadas, mas remoer os pensamentos, ainda que doloridos, até extrair desses conclusões sábias, que produzam resultados a médio e longo prazo. Melhor.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ninguém convence uma pessoa que não queira ser convencida, e agora, nesta parte do caminho, com os ânimos exaltados, melhor seria você nem tentar a façanha de convencer ninguém. Está todo mundo de cabeça feita.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há muitas pontas soltas que precisam ser amarradas, muita coisa para organizar direito, portanto, se envolver em discussões nesta parte do caminho seria um luxo, algo que, por enquanto, você não precisa. Melhor não.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As hostilidades circulam à solta nesta parte do caminho, porque cada pessoa se sente no direito de ter total razão a respeito de tudo. Se você se envolver em discussões, tentando esclarecer, o tiro sairá pela culatra.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para que tudo se ajuste aos seus desejos e necessidades, você terá de mergulhar no olho da tormenta, porque do jeito que andam as coisas no mundo, as pessoas com que você precisará lidar perderão a cabeça facilmente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há assuntos que é melhor continuar mantendo sob um manto de discrição, porque as pessoas andam tão nervosas e egoístas que, se você manifestar suas inquietações, com certeza elas vão criar conflitos inúteis.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Fique com suas certezas e deixe que as outras pessoas tenham as certezas delas, afinal, não é que deveria haver lugar para tudo e para todos entre o céu e a terra? É preciso respeitar a liberdade e poupar conflitos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Do jeito que as coisas estão, cuide para não iniciar conflitos neste momento, porque ainda que você se sinta com a alma cheia de razões, o cenário não comporta nenhum esclarecimento e, ao contrário, muitas brigas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Seu jeito de ser nem sempre torna o cenário mais leve e divertido, porque mesmo que essa seja sua intenção, você está lidando com gente, e as pessoas têm seus problemas e nem sabem lidar bem com as tensões.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É desnecessário brigar para que suas razões prevaleçam, porque se essas forem verdadeiras, o tempo operará ao seu favor. Torne seu coração o mais sereno possível diante desse cenário hostil. Serenidade.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que as pessoas coloquem mil e uma dificuldades em seu caminho, em vez de você as enfrentar e brigar com elas, pratique o drible, porque assim você vai poupar fôlego e atingir seus propósitos. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Expor suas ideias num meio ambiente hostil só pode resultar em brigas feias, por isso, a não ser que você tenha uma queda por se envolver nesse tipo de situação, seria melhor que agora escolhesse bem a sua audiência.