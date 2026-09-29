Conheça um pouco mais sobre os dramas de Matthew Perry

Uma nova série documental está trazendo à tona mais detalhes sobre os últimos momentos do ator Matthew Perry, famoso por viver Chandler Bing em "Friends" (1994-2004). - (crédito: reprodução/instagram)

Nesta terça-feira (29) a Netflix divulgou o primeiro trailer da série documental “Aquele Sobre Matthew Perry“. Dividida em três partes, ela traz relatos dos familiares e amigos que refletem sobre a ascensão, carreira e lutas que Matthew Perry (1969-2023), travou contra os vícios.

O ator, conhecido principalmente pelo papel de Chandler Bing, no seriado Friends, enfrentou diversos vícios ao longo da vida. Foram 15 internações e mais de seis mil reuniões dos Alcoólicos Anônimos. A irmã de Matthew, Mia Perry, conta que ele gastou US$ 7 milhões tentando se livrar dos vícios.

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No livro escrito pelo próprio ator “Amigos, Amores e Aquelas Coisas Terríveis”, ele conta que começou a consumir bebidas alcoólicas com apenas 14 anos, e aos 21 já apresentava problemas com as substâncias. Um pouco depois de conseguir o papel em Friends, Matthew sofreu um acidente de jet-ski e passou a consumir vicodin (um analgésico opióide) para se recuperar. A família conta que ao final da terceira temporada da série, Matthew consumia 55 comprimidos de vicodin por dia, mesmo com a dose máxima recomendada sendo oito comprimidos por dia.

A primeira internação foi em 1995, quando uma ex-namorada do ator insistiu para que ele consultasse um médico sobre os vícios. Mas após sair ele aguentou apenas nove semanas longe das drogas.

No trailer, Mia conta sobre a sensação de vazio que o irmão relatava sentir, “meu irmão falava sobre aquela sensação de vazio ou solidão que ele não conseguia preencher." O trailer também traz uma entrevista onde Matthew reflete sobre o sentimento após conquistar a fama. “Fiquei extremamente feliz quando fiquei famoso. Depois foi tipo, ‘Ih, rapaz.’ Isso não resolveu o que está dentro de mim.Isso não teve o efeito que eu esperava”, confessou o ator.

Após anos de abuso de opióides, em 2018, Matthew foi internado no hospital com pneumonia e ruptura do cólon. Mas isso não o fez parar com as substâncias. Ele foi encontrado morto, afogado em uma hidromassagem após uma overdose de cetamina, em outubro de 2023, aos 54 anos, em Los Angeles.

A morte do ator foi considerada assassinto e uma rede de cinco pessoas foram condenadas. Entre elas estão o assistente pessoal de Matthew, uma traficante de Los Angeles e dois médicos.

A irmã do ator comenta, no trailer da série, sobre o drama na história de Matthew e mesmo com todos os vícios e dificuldades o ator conseguia arrancar sorrisos, " mesmo em seus momentos mais sombrios, ele ainda conseguia fazer você rir e se sentir amado. Espero que esta série proporcione a todos que o amavam, seja pessoalmente ou à distância, uma apreciação mais profunda de quem ele realmente era e do legado que deixou. Todas as grandes histórias têm comédia e tragédia, e essa certamente era a história de Matthew", conclui Mia.

A produção estreia no dia 27 de outubro na Netflix.

Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.