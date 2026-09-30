Carol Nakamura pode deixar o Salgueiro para ser musa da Portela - (crédito: TMJBrazil)

Os bastidores do Carnaval de 2027 ganharam uma nova movimentação envolvendo Carol Nakamura. A apresentadora esteve na quadra da Portela, no domingo (30), e passou pelo camarote da presidência durante a semifinal da escolha do samba-enredo.

A informação é da coluna Daniel Nascimento, do jornal O Dia, que apurou que a presença de Carol na escola de Madureira teria sido motivada por um convite feito pelo presidente da Portela, Junior Escafura.

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De acordo com informações obtidas pelo colunista, Carol aproveitou a ocasião para conhecer melhor a quadra e conversar sobre o posto de musa da agremiação. A possibilidade de defender a Portela no Carnaval de 2027 estaria sendo analisada pela apresentadora.

Fontes ouvidas pela coluna afirmam que Carol estaria inclinada a aceitar o convite, mas ainda não teria dado a palavra final. A definição deve ocorrer nos próximos dias.

Se a resposta for positiva, a apresentadora deixará o Salgueiro para assumir um novo posto na Portela, uma das escolas mais tradicionais do Carnaval carioca.

A movimentação ocorre em um momento de mudanças no elenco de musas do Salgueiro. Gkay confirmou recentemente sua saída da escola, em uma decisão que acabou gerando repercussão nos bastidores.

Após relatos de que a influenciadora teria sido cobrada para permanecer na agremiação, Renata Melão, diretora das musas do Salgueiro, rebateu a versão e chamou a postura de Gkay de ingrata.

A eventual saída de Carol, portanto, pode representar mais uma mudança importante no grupo de musas da escola. Por enquanto, entretanto, a apresentadora ainda não confirmou oficialmente a troca de agremiação.

*Texto de John Erik John Erik é jornalista e apaixonado pelo universo dos famosos, entretenimento e variedades.