Danielle Winits revela trauma e apagão de memória após grave acidente





Danielle Winits voltou a falar sobre um dos episódios mais marcantes de sua trajetória profissional. Em 2012, durante uma apresentação do musical Xanadu, a atriz sofreu um grave acidente no palco ao lado de Thiago Fragoso. Os dois despencaram de cerca de cinco metros depois que um cabo de aço se rompeu durante a cena, em um episódio que teve consequências físicas e emocionais para os artistas.

Em entrevista à revista NewMag, Dani revelou que sua memória sobre o momento da queda é bastante limitada. Segundo a atriz, o impacto da situação foi tão intenso que ela praticamente não consegue recordar o que aconteceu durante o acidente. O acidente foi bastante traumático, apesar de eu não lembrar quase nada dele, contou.

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Apesar de não guardar muitas lembranças da queda, a atriz recorda algumas das marcas deixadas pelo acidente. Dani afirmou que quebrou um dente e ficou com diversos hematomas após o impacto. Ela também explicou que, segundo orientações que recebeu de especialistas, o bloqueio de determinadas lembranças pode ocorrer como uma reação do cérebro diante de acontecimentos considerados extremamente traumáticos.

Na época, a situação ganhou ainda mais peso para Dani porque seu filho tinha apenas quatro anos e estava entre as pessoas que acompanhavam a apresentação. A experiência, no entanto, não fez com que ela abandonasse trabalhos que envolvessem estruturas suspensas ou cenas aéreas. Pelo contrário, a atriz posteriormente voltou a encarar esse tipo de desafio nos palcos.

Um dos exemplos foi sua participação em O Mágico de Oz, espetáculo no qual interpretava a Bruxa Má e precisava sobrevoar a plateia. Para Dani, voltar a realizar cenas desse tipo representou uma maneira de não permitir que o acidente determinasse seus próximos passos profissionais.

A atriz também afirmou que o episódio transformou sua maneira de enxergar o medo da morte. Ela contou que carregava esse receio desde muito jovem, especialmente por ter perdido o pai cedo, mas que a experiência vivida no palco acabou provocando uma mudança em sua perspectiva. Perdi meu pai muito cedo e sempre tive medo da morte. O episódio me deu coragem para ir em frente, declarou.

Mesmo reconhecendo a gravidade do que aconteceu, Dani afirmou que não permitiu que o medo a impedisse de continuar trabalhando. Ao comentar o retorno às apresentações com elementos aéreos, ela resumiu a postura adotada depois do acidente: O medo poderia ter me paralisado, mas isso não aconteceu.

Acidente também terminou na Justiça

Além das consequências físicas e emocionais, a queda durante Xanadu também resultou em uma longa disputa judicial. Mais de uma década depois do acidente, o caso continuou tramitando na Justiça do Rio de Janeiro.

Em fevereiro deste ano, uma decisão determinou que a empresa responsável pelos efeitos especiais utilizados na produção deveria pagar R$ 20 mil a Dani Winits por danos morais. O processo envolveu também Thiago Fragoso, que sofreu ferimentos mais graves na queda.

O ator teve 11 fraturas nas costelas, além de uma perfuração no pulmão e lesões no diafragma. O acidente, ocorrido durante uma apresentação no Teatro Casa Grande, no Leblon, tornou-se um dos episódios mais lembrados da temporada do musical e deixou consequências que permaneceram por anos.

O texto Danielle Winits revela trauma e apagão de memória após grave acidente foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.