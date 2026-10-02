Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (2/10)

Quem curte Astrologia gosta de conhecer boas vibrações associadas ao seu signo. Veja o amuleto da sorte de cada um, de acordo com o portal especialista Horóscopo Virtual. - (crédito: Alexas Fotos pixabay)

SEXTA FEIRA DO SUPERPODER ÍNTIMO - Data estelar: Mercúrio em quadratura com Marte e Plutão



Ainda que tenhas argumentos insofismáveis para consolidar o medo que sentes, se o decides intimamente em teu coração, podes criar também argumentos fortes para levitar acima de todos os perrengues.

O medo te faz esquecer que, no íntimo de teu coração, reside o superpoder de decidir que estrela usarás para te orientar na complexidade do cenário mundial e, principalmente, se tu serás uma presença que promova o bem comum ou se, ao contrário, agregarás corrupção ao sistema.

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Eventualmente precisarás de remédios ou exercícios para atualizar o superpoder íntimo que decide a orientação, usa sem moderação, mas nunca renuncies ao livre arbítrio culpando o mundo e as pessoas pela tua condição, porque a verdade de tua condição reside no labirinto desenhado pelos passos que deste até aqui e agora.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que a paciência esteja no limite e que você se sinta cair na tentação de mandar tudo para o espaço, procure respirar fundo e ganhar um pouco de tempo, pois, nenhuma precipitação, agora, resolveria qualquer coisa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As tensões sobem de tom e podem se transformar, com extrema facilidade, em brigas abertas, nas quais as pessoas perdem a compostura e, principalmente, deixam de ter a razão que pareciam defender e lutar. Aí não né?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Com tanta coisa para fazer e organizar, seria perda de tempo você se envolver na dinâmica de hostilidades que assola o cenário neste momento. É tentador se envolver nas discussões, mas seria uma perda de tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As distorções acontecem à revelia de todo e de qualquer cuidado que você tomar para essas não ocorrerem, portanto, cuide dos flancos e não espere compreensão nem acolhimento nesta parte do caminho. Cada um na sua.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Esses dias são de extrema tensão, mas não são necessariamente negativos, acontece que há tanta coisa em jogo e os prazos de decisão são tão curtos, que se tornou inevitável passar por essas tensões. Com sabedoria.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Essas coisas que você diria em tom hilário para tornar o ambiente mais leve e descontraído, neste momento tendem a produzir hostilidades, não porque você diga coisas pesadas, mas porque as pessoas andam muito alteradas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Uma mesma situação é compreendida de formas diametralmente opostas por pessoas diferentes, e não há outra coisa a fazer a respeito do que aceitar essas condições e, na melhor das hipóteses, evitar conflitos inúteis.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A não ser que você pretenda ver o circo pegando fogo, este é um momento de cuidado com os comentários e atitudes, porque a tensão está elevada e as pessoas andam com sangue nos olhos, querendo descontar em alguém.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Essas críticas ferinas que você faria na forma de piadas, melhor silenciar neste momento, porque os ânimos estão exaltados e nada de bom resultaria de uma situação que em outros momentos poderia ser hilária.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Para que suas razões prevaleçam pareceria interessante você se envolver em discussões, mas se você der esse passo, no meio do caminho perceberá que perde um tempo precioso e, além disso, gasta vitalidade à toa também.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Preserve a noção de qual seria o objetivo mais importante a ser conquistado de imediato, evitando assim se envolver em disputas que consumiriam a preciosa energia vital. Brigar é fácil, driblar as brigas não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite participar de murmúrios cruéis a respeito de qualquer pessoa, seja ela uma figura pública ou uma pessoa qualquer, porque neste momento da história o que antes era inofensivo agora produz efeitos sinistros.