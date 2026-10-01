Arthur Aguiar negociou aluguel e relatou que ficaria zerado antes de ação de despejo - (crédito: TMJBrazil)

Arthur Aguiar tentou negociar o pagamento do aluguel do imóvel onde mora, em São Paulo, antes de se tornar alvo de uma ação de despejo. Segundo informações divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, mensagens anexadas ao processo mostram que o ator chegou a propor o pagamento de 50% do valor e afirmou que ficaria zerado caso quitasse integralmente a cobrança naquele momento.

Em uma conversa de 21 de julho, Arthur pediu para realizar no dia 28 o pagamento de um aluguel que havia vencido no dia anterior. Segundo ele, apesar de ter recebido um valor que permitiria quitar a cobrança, uma nova entrada de dinheiro ocorreria apenas na semana seguinte.

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Eu até recebi hoje um valor e conseguiria pagar hoje mesmo, mas se pagar hoje vou ficar zerado até dia 28 que é quando tenho uma nova entrada de dinheiro, escreveu.

A administradora concordou em aguardar até a nova data, mas informou que os encargos decorrentes do atraso seriam mantidos. Arthur, então, perguntou se poderia quitar metade do valor em troca da isenção dos encargos.

Se eu pagar hoje pelo menos 50% eu conseguiria a isenção dos encargos? No mês que vem já não existirá mais atrasos, questionou.

A proposta não foi aceita. Arthur informou que faria o pagamento integral no dia 28. Na data combinada, após ser novamente procurado, respondeu Feito e encaminhou um arquivo identificado como comprovante bancário.

Serviços foram suspensos

Ainda de acordo com a apuração de Daniel Nascimento, as conversas mostram que Arthur questionou, em 26 de junho, a suspensão da internet e do serviço de arrumação do imóvel.

Já sei que tem as faturas em aberto e já sinalizei que irei acertar as duas. [...] Estamos sem internet e sem arrumação, escreveu.

A administradora respondeu que a suspensão havia sido determinada pela diretoria em razão da inadimplência. Arthur afirmou que estava correndo para regularizar.

984,57. No dia 27, a administradora informou que permaneciam pendentes uma parcela de R$ 30 mil de um acordo e o aluguel com vencimento em 24 de agosto.

Entenda o caso

028,30 por valores relacionados à locação. Em 4 de setembro, a Justiça concedeu uma liminar de despejo, prevendo prazo de 15 dias após a intimação para a desocupação voluntária, observadas as condições estabelecidas na decisão. A medida é liminar e não representa o julgamento definitivo da ação.

Arthur se pronuncia

Após a repercussão do processo, Arthur usou as redes sociais para criticar a exposição de sua vida. É triste ver como não existe mais limite pra nada, escreveu nos Stories do Instagram. O ator também criticou a busca por cliques e engajamento e questionou como outras pessoas reagiriam caso situações pessoais fossem expostas publicamente.

A manifestação não tratou especificamente das negociações reveladas nas mensagens anexadas ao processo.