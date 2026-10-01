Paulo Cesar Peréio será homenageado na abertura do Sesc Senac Rio das Ostras

A primeira exposição da unidade integrada Sesc Senac Rio das Ostras terá como personagem central um artista que manteve uma relação próxima com a cidade. A mostra Peréio, Semana que vem eu me organizo, dedicada ao ator Paulo Cesar Peréio, que será aberta em 1º de outubro e segue até 21 de fevereiro, apresentará ao público um acervo reunido por seus filhos, com desenhos, cartas, escritos e objetos produzidos pelo artista.

A entrada será gratuita e a programação também contará com projeções, áudios inéditos, filmes e leituras teatrais.

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A escolha de Peréio - Semana que vem eu me organizo para inaugurar a programação de exposições do Sesc Senac Rio das Ostras tem uma ligação particular com a história cultural do Município. O ator frequentava a cidade e convivia com nomes importantes do teatro e do cinema que também tinham relação com Rio das Ostras, entre eles Ginaldo de Souza, Joel Barcelos e Cecil Thiré.

Peréio e Joel Barcelos eram amigos e trabalharam juntos em algumas obras. Joel Barcelos, por exemplo, dá nome atualmente ao Teatro Municipal de Rio das Ostras, reforçando a ligação da mostra com a memória artística da cidade.

Eu vinha para cá desde criança e fico muito feliz em poder trazer esta exposição para a nova unidade Sesc Senac, justamente na cidade que escolhi para morar. Minha relação com esse projeto também começou antes da construção da unidade. Quando trabalhava na Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, fiz parte da equipe que realizou a primeira visita ao terreno que seria doado para a construção dessa unidade.

Desde então, pude acompanhar de perto cada etapa desse processo, desde o início até ver a unidade surgir e a construção ganhar forma. Por isso, trazer a exposição para cá tem um significado ainda mais especial para mim, relata Lara Velho, filha do ator, idealizadora da exposição e produtora da montagem.

Foto: Divulgação

A MOSTRA - A exposição já passou pelas unidades do Sesc Tijuca e Sesc Madureira e chega a Rio das Ostras com um conjunto de registros que revela uma faceta menos conhecida de Peréio. O material foi preservado por seus filhos Lara, João e Thomaz Velho e reúne produções realizadas principalmente no apartamento do ator, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

A exposição procura recriar o ambiente do apartamento, onde Peréio transformava objetos, anotações e materiais do cotidiano em matéria para sua produção artística. A arquitetura e a cenografia são assinadas por Tania Sarquis, Daniel Leão e Thiago Borges, do Estúdio Sauá e Mostra, Arte e Arquitetura.

Entre os destaques está a Instalação Bela Vista, assinada por Lara Velho e formada por vídeos editados a partir de fotografias feitas por Lara, na cobertura do apartamento do pai. Algumas dessas imagens contam com a participação do próprio Peréio.

A instalação também traz áudios inéditos nos quais o artista canta, fala e conta histórias. Os registros ajudam a apresentar ao público aspectos de sua personalidade e de seu processo de criação que ficaram fora dos trabalhos realizados para o cinema e o teatro. Os desenhos e escritos reunidos na mostra também apresentam registros relacionados à vida pessoal de Peréio, incluindo referências à família e a mulheres que fizeram parte de sua trajetória, entre elas as atrizes Neila Tavares e Cissa Guimarães.

Foto: Divulgação

A origem da exposição está relacionada a uma sugestão feita pela artista plástica Pinky Wainer durante uma entrevista com Peréio no programa Sem Frescura, do Canal Brasil. Na ocasião, ela sugeriu que fosse publicado um livro reunindo registros da produção artística que o ator desenvolvia fora das telas.

LEITURAS - A programação não ficará restrita às artes visuais. Estão previstas leituras teatrais com direção de João Velho e participação de personalidades que fizeram parte da trajetória do ator, além da exibição de filmes com sua participação.

A direção de arte é de Lara e Thomaz Velho, enquanto João Velho responde pela direção das leituras teatrais. A curadoria é da professora Adriana Nakamuta.

Serviço

Exposição Peréio, Semana que vem eu me organizo

Abertura: 1º de outubro

Funcionamento: segunda a sábado (10h às 20h) / domingo (10h às 18h)

Local: Unidade Integrada Sesc Senac Rio das Ostras

Entrada: gratuita

Programação: exposição de desenhos, cartas, poesias, rabiscos e objetos; instalação multimídia; projeções; áudios inéditos; leituras teatrais e exibição de filmes.

Artista homenageado: Paulo Cesar Peréio