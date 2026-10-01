Dead Fish, Pe Lanza, Hateen, HEVO84 e Replace se unem na Festa Retrô 2Mil

A Festa Retrô 2Mil estreia em 2026 em duas cidades, com uma programação que aproxima nomes de diferentes vertentes do rock brasileiro dos anos 2000. No dia 24 de outubro, o Tork n Roll, em Curitiba, recebe Dead Fish, Pe Lanza e HEVO84, com participações especiais de Aléxia, Beto (Replace), Julies e Yas. Em 21 de novembro, é a vez do Juventus Live Hall, em São Paulo, reunir Dead Fish, Hateen, Pe Lanza, HEVO84 e Replace.

A escalação parte de um ponto comum canções que resistiram à passagem do tempo , mas reúne percursos bastante diferentes. Há o hardcore politizado e longevo do Dead Fish, o pop-rock que levou a Restart a um público massivo, a contribuição pioneira do Hateen para a cena emo e a retomada de grupos que mantêm uma relação direta com a audiência formada nos anos 2000.

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Com mais de 30 anos de carreira, o Dead Fish é um dos pilares do hardcore nacional. A banda capixaba chega ao evento após uma passagem pelo Japão e leva uma discografia marcada por músicas como A Urgência, Proprietários do Terceiro Mundo, Sonho Médio e Tango. Sua presença ajuda a estabelecer o elo entre o rock independente da década e sua continuidade nos palcos.

Foto: Divulgação

Pe Lanza, conhecido como vocalista da Restart, se apresenta nas duas edições com canções de sua carreira solo e sucessos ligados à banda. Em 2026, Geração Z, terceiro álbum de estúdio da Restart, completa 15 anos. Faixas como Recomeçar, Levo Comigo, Menina Estranha e Minha Estrela seguem como referências de uma fase em que o pop-punk brasileiro ocupou um espaço central entre o público jovem.

A HEVO84 também estará nas duas cidades. Depois de voltar aos palcos em 2022, após oito anos de hiato, a banda lançou a YouTube Session EMO VIVE Nostalgia, projeto de sete faixas com Julies, Beto (Replace), Aléxia e Yas. Os quatro convidados participam da edição de Curitiba, estendendo ao palco o encontro artístico apresentado na sessão.

Em São Paulo, o Hateen leva à Festa Retrô 2Mil uma trajetória iniciada em 1994 e decisiva para a consolidação da linguagem emo no país. . Paralelamente, a banda desenvolve um novo disco, ainda sem título, repertório ou cronograma oficialmente divulgados.

O Replace fecha a programação paulistana e reforça o encontro entre gerações da cena emo e pop-punk. Em comum, os artistas da Festa Retrô 2Mil têm repertórios que ultrapassaram seu momento de origem e continuam sendo reapresentados a públicos de idades diferentes.

Serviço Festa Retrô 2Mil Curitiba

Data: 24 de outubro de 2026

Local: Tork n Roll

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1695 Rebouças, Curitiba/PR

Atrações: Dead Fish, Pe Lanza, HEVO84, Aléxia, Beto (Replace), Julies e Yas

Ingressos:

Serviço Festa Retrô 2Mil São Paulo

Data: 21 de novembro de 2026

Abertura dos portões: 18h

Início dos shows: 19h

Local: Juventus Live Hall

Endereço: Rua Juventus, 690 Mooca, São Paulo/SP

Atrações: Dead Fish, Hateen, Pe Lanza, HEVO84 e Replace

Ingressos:

Classificação: 18 anos