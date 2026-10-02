Geriatricus em São Paulo: confira o novo registro audiovisual gravado ao vivo

Transformar músicas que atravessaram décadas em um encontro entre gerações, com irreverência, humor e muita interação com o público, tornou-se uma das marcas do Geriatricus. Agora, a banda leva essa identidade para um novo capítulo da carreira com o lançamento de Geriatricus Ao Vivo em São Paulo, projeto audiovisual gravado no palco do Espaço Unimed, na capital paulista.

O novo trabalho registra em áudio e vídeo a experiência que o grupo construiu nos palcos e reúne releituras de grandes sucessos nacionais e internacionais.

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A seleção traduz justamente uma das principais características do Geriatricus: a liberdade de passear por diferentes épocas e estilos. Rock, pop, sertanejo e clássicos da música brasileira dividem espaço em um repertório construído a partir de canções que permanecem vivas na memória afetiva do público.

Mais do que registrar as músicas, Geriatricus Ao Vivo em São Paulo foi pensado para transportar para o audiovisual a atmosfera dos shows da banda. Conhecido pela relação próxima com a plateia, o grupo combina música e entretenimento em performances descontraídas, nas quais o bom humor e a interação fazem parte do espetáculo.

Essa proposta também norteou a concepção visual do projeto. Inspirada nos grandes shows de rock, a cenografia teve como uma de suas principais referências o Guns N Roses e a imagem emblemática de Slash tocando guitarra diante das tradicionais caixas Marshall. A partir desse universo, o palco ganhou uma estética que remete aos grandes espetáculos do gênero, ao mesmo tempo em que preserva a personalidade irreverente do Geriatricus.

Desenvolvido especialmente para as dimensões do Espaço Unimed, o cenário conta com estruturas de LED em formato de trapézio e painéis laterais, criando uma ambientação imersiva e visualmente marcante. A grandiosidade da montagem acompanha a proposta musical do projeto e ajuda a transformar o registro em uma experiência que vai além de um show convencional.

Com Geriatricus Ao Vivo em São Paulo, a banda celebra as canções que marcaram diferentes épocas e reforça uma identidade construída justamente no encontro entre passado e presente. Entre clássicos, lembranças e novas interpretações, o projeto transforma a nostalgia em uma experiência leve e atual, capaz de aproximar diferentes gerações por meio da música.

Confira: