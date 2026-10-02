Idania Valdés estreia projeto solo internacional no Brasil e leva legado do Buena Vista a três cidades

Quase 30 anos depois de o Buena Vista Social Club transformar a música cubana em fenômeno mundial, uma de suas vozes mais importantes abre um novo capítulo dessa história e escolhe o Brasil para começar. Idania Valdés estreia internacionalmente o projeto solo Más Allá del Club Social, em quatro apresentações no país, entre 19 e 22 de novembro. A cantora passa por Curitiba, São Paulo e Porto Alegre, levando ao palco um espetáculo que revisita a tradição cubana sem deixar de olhar para o futuro.

A relação de Idania com esse repertório, porém, vai muito além da interpretação de canções consagradas. Durante quase duas décadas, a artista integrou o Buena Vista Social Club e participou da circulação internacional de um legado que chegou a alguns dos palcos mais emblemáticos do mundo, como Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Hollywood Bowl, Lincoln Center, The O2, Ópera de Viena e Auditorio Nacional do México. Também esteve em festivais como Montreux Jazz, Tokyo Jazz e North Sea Jazz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Agora, em formato de quarteto, com piano, contrabaixo e percussão, Idania assume o centro da cena para apresentar uma leitura própria da música cubana. Com 90 minutos de duração, Más Allá del Club Social passeia por canções emblemáticas associadas ao universo do Buena Vista, mas amplia o repertório para homenagear grandes vozes femininas da América Latina.

O resultado é um espetáculo que conecta memória, identidade e novas possibilidades para uma tradição musical reconhecida mundialmente.

Esta turnê pelo Brasil é muito emocionante para mim, porque vou voltar ao país e às cidades que me acolheram durante tantos anos com o Buena Vista Social Club, mas, desta vez, apresentando a minha própria visão da música cubana, afirma Idania. A cantora conta que sempre desejou realizar seus próprios shows no país e celebra a oportunidade de iniciar aqui a trajetória internacional do novo projeto.

É um país que adoro, sua cultura, sua música e seu povo. É um privilégio para mim que a estreia internacional do meu projeto solo, Más Allá del Club Social, aconteça nesta terra maravilhosa, completa.

A história de Idania também atravessa outras fronteiras. Ao lado do maestro Bebo Valdés, a cantora interpretou as canções da personagem Rita LaBelle em Chico & Rita, animação dirigida por Fernando Trueba e Javier Mariscal que venceu o Goya e recebeu indicação ao Oscar em 2012. Ela participou ainda de Rhythms del Mundo Cuba, projeto que aproximou músicos cubanos de nomes como Sting, U2, Coldplay, Radiohead e Quincy Jones, ampliando novamente as conexões entre a tradição cubana e a música internacional.

Vencedora de dois Prêmios Cubadisco pelos trabalhos Menos Mal e Más Allá del Club Social, Idania Valdés chega ao Brasil com uma trajetória construída entre a preservação e a reinvenção da música cubana. Se o Buena Vista Social Club apresentou ao mundo uma geração ligada à era de ouro de Cuba, seu novo espetáculo propõe outra perspectiva: a de uma artista que conhece esse legado por dentro e agora o transforma a partir de sua própria voz.

Idania Valdés Más Allá del Club Social

19 de novembro de 2026 Curitiba Hard Rock Café (Ingressos aqui)

20 de novembro de 2026 São Paulo Blue Note São Paulo

21 de novembro de 2026 Porto Alegre Espaço 373 (Ingressos aqui)

22 de novembro de 2026 Porto Alegre Espaço 373(Ingressos aqui)