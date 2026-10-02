Laura Peartree lança piseiro inspirado pelo Brasil e pela vida em Nova York

A cantora, compositora e produtora Laura Peartree lançou o primeiro trabalho de sua carreira solo. Em Pisadinha de Nova York, a artista belga de raízes espanholas, que vive na cidade americana e passou anos no Brasil, transforma essa vivência em uma faixa dançante, afetiva e marcada pelo piseiro.

Produzida pela própria Laura e finalizada por Pedro Cambraia (Cido), na mixagem e masterização, a música mistura referências brasileiras, latinas e multilíngues. Com humor e leveza, a cantora usa o refrão para traduzir a convivência entre os diferentes idiomas, ritmos e comunidades que fazem parte de sua rotina em Nova York.

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Essa música surge da minha paixão pelo Brasil, pela coisa latina, pela mistura, e por esse lugar onde eu consegui me sentir pertencendo de alguma maneira, afirma Laura.

A canção nasceu de um experimento no Ableton. A artista começou criando uma batida de piseiro e, a partir dali, construiu uma letra sobre a força da cultura brasileira e latina na cidade onde mora. Entre as referências que ajudam a situar sua sonoridade estão João Gomes, Marina Sena, Manu Chao, Rosalía e Bad Bunny.

O lançamento também ganhou clipe gravado ao longo de dois dias em Super 8 e MiniDV. As imagens percorrem Jackson Heights, bairro onde Laura vive e um dos locais de maior diversidade étnica de Nova York, além de estações de metrô e da ponte de Williamsburg, no Brooklyn. Moradores e pessoas do próprio bairro aparecem interagindo e cantando a música.

Gravamos o clipe em Super 8 e MiniDV, registrando cenas em Jackson Heights, bairro onde moro e um dos lugares de maior diversidade étnica de Nova York, além do metrô e da ponte de Williamsburg, no Brooklyn, explica a artista.

O vídeo reúne Catarina Aranha, Ernesto Papaleo, Ricardo Lerman, Amanda Sadi, Renato Tizzi e Gaspar Sadi Tizzi. A direção e fotografia são de Lívia Sá, com produção e direção de Laura Peartree, Lívia Sá, Nalu Romano, Catarina Aranha e Ricardo Lerman.

Na etapa final da faixa, Laura divide o trabalho com Pedro Cambraia (Cido), engenheiro de mixagem e produtor integrante do grupo MGZD. Ele já trabalhou com artistas como Johnny Hooker e Rosa Neon e venceu o Grammy Latino por Rock Doido, de Gaby Amarantos. Antes do projeto solo, Laura também colaborou com Sessa, Ana Frango Elétrico, Orlas, Juan Wauters e Taxi Vision.

Após celebrar o lançamento em Nova York, Laura chega ao Brasil em outubro para apresentar Pisadinha de Nova York. Para o início de 2027, ela já prepara uma nova faixa inspirada no carnaval.

Assista: