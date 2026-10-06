Xande Valois exibe corpão e encara novo desafio como soldado gay nos palcos

Quem acompanhou Xande Valois ainda criança nas novelas da TV Globo pode se surpreender com a nova fase do ator. Aos 22 anos, ele cresceu, mudou fisicamente e começa a assumir personagens cada vez mais distantes dos papéis que marcaram o início de sua trajetória.

Depois de viralizar recentemente nas redes sociais ao exibir a boa forma física, Xande agora tem outro motivo para chamar atenção. ", comédia que chega aos palcos cariocas em novembro.

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O personagem é um fuzileiro naval gay que, após ser rejeitado pelo próprio pai, acaba expulso de casa. Com uma mala nas mãos, Marcel vai parar na Parada Gay de Copacabana e conhece Rodrigo e Fernando, dois homens que também carregam seus próprios conflitos. Do encontro improvável nasce uma amizade que passa a transformar a trajetória dos três.

A história transporta o público para 2002. Enquanto o país celebrava nas ruas o pentacampeonato da Seleção Brasileira, Copacabana recebia a Parada do Orgulho Gay. É nesse contraste entre festa, liberdade, desejos e preconceitos que a montagem desenvolve sua narrativa. projeto com release v2

O papel também evidencia o amadurecimento profissional de Xande. ", em 2016. O currículo ainda reúne novelas como "Malhação", "Joia Rara", "Alto Astral" e "Babilônia". No cinema, viveu Cebola em "Turma da Mônica Jovem" e integra o filme "Um Pai em Apuros". projeto com release v2

"Belos, do Babado e do Lar!" aposta no humor para discutir questões como pertencimento, aceitação, preconceito, liberdade e a construção de novas relações familiares. A própria premissa da montagem parte da ideia de que família nem sempre é aquela em que se nasce, mas também aquela que se escolhe. projeto com release v2

Com texto de Hugo Leandro, a produção marca ainda a estreia de Marcelo Souza, conhecido como Suzy Brasil, na direção. Fábio de Luca e Berg Bharusck completam o trio principal ao lado de Xande. A apresentação está marcada para 4 de novembro, às 20h, no Teatro Miguel Falabella, no NorteShopping, no Rio de Janeiro. projeto com release v2