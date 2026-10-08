Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (8/10)

QUINTA-FEIRA DE UM FINAL LIBERTADOR - Data estelar: Lua míngua Vazia em Virgem.

A agenda do firmamento não coincide com a agenda da civilização; muito estresse e desorientação deriva dessa divergência para nossa humanidade, porque, afinal, a magia toda de contar o tempo e de nos ajustar à ordem do firmamento reside em fazer com que céu e terra dancem coladinhos e em sincronia, senão tudo degringola.

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E degringolando anda nossa civilização que faz muito tempo deixou de servir ao bem-estar do humano para o capturar dentro de ordens pré-fabricadas bastante desconectadas das necessidades reais, de modo a servir ao bem-estar exclusivo de poucos e privilegiados grupos.

Essa história nunca teve um momento em que o modelo dava certo, e se em gerúndio nunca funcionou não há razão para imaginarmos que vai ter agora um final feliz. O final, porém, será libertador.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sempre haverá alguma questão apropriada para construir remorsos, porém, quando essa surgir em sua mente, será sábio perceber, guardar no arquivo, mas não se deter por tempo demais a ruminar ressentimentos inúteis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Algumas palavras que as pessoas lhe endereçam podem tocar em nervos íntimos, mas a questão não é essa. A questão é discernir se as pessoas fizeram isso intencionalmente ou se elas nem sabiam de seus pruridos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Há coisas que você percebe com muita clareza enquanto para as outras pessoas é um enigma indecifrável. Ao mesmo tempo, elas podem perceber detalhes que passam despercebidos por você. É hora de trocar experiências.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para você não se envolver impulsivamente em assuntos que depois não se mostrariam tão interessantes assim, procure ganhar tempo e agir tendo em mente poupar seu fôlego e seus recursos. Mais clareza para a percepção.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Tudo em seu devido lugar e em seu tempo certo, assim as coisas procederão da melhor maneira possível e com mínimos contratempos. Atue com serenidade a despeito de ser tentador perder a paciência e chutar o balde.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure não se mortificar mentalmente com as questões que não andam dando muito certo, porque se der início a esse processo será muito difícil o deter, e o resultado vai ser o de você chegar ao final do dia com exaustão.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É tentador lidar com as pessoas como se fossem peças do seu jogo e é bastante normal esse comportamento, todo mundo, em maior ou menor medida, o joga. Pode haver boas intenções para fazer isso, é a melhor hipótese.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É bom prestar atenção aos detalhes, afinal, é aí que residem os problemas, mas também as soluções. Só resta usar o discernimento para reconhecer quais detalhes seriam importantes e descartar os outros, que só atrapalham.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure confirmar suas suspeitas investigando direito antes de dar por garantidas as informações que recebeu, de fontes que, na prática, costumam vir fofocas misturadas com algumas poucas questões importantes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Todos esses murmúrios que você fica sabendo, não apenas ao seu respeito como também em relação aos assuntos em andamento, precisam ser tratados com a maior sabedoria possível, sem tomar decisões sobre esses.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Com tanta coisa a fazer, talvez seria melhor começar por tornar seu coração sereno a despeito dos milhares de argumentos para o contrário. Assim, com o coração mais sereno, as tantas coisas se tornarão poucas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se as ideias não encaixam na realidade prática, ou são impraticáveis e você precisa deixar de lado, ou é uma questão de tempo e de amadurecimento para que as ideias encontrem o momento de encaixar direito.