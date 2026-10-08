Mara Maravilha dispara contra Angélica e provoca reação de internautas

Uma manifestação de Mara Maravilha nas redes sociais colocou Angélica no centro de uma nova polêmica. Após recentes críticas direcionadas a Xuxa Meneghel, a apresentadora voltou a chamar atenção ao comentar uma reportagem sobre um processo trabalhista envolvendo a esposa de Luciano Huck.

Segundo revelou o colunista Daniel Nascimento, do jornal O DIA, a declaração foi publicada no perfil de sua coluna no Instagram, após a divulgação de novos detalhes da ação judicial.

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"Dinheiro pra pagar tem, o que não tem é amor no coração!", escreveu Mara, em referência à notícia sobre Angélica.

O posicionamento gerou respostas de seguidores que discordaram da apresentadora. "Paga você, Mara. ", ironizou um internauta.

Outra pessoa foi mais incisiva ao questionar as críticas. "Por que você é assim? Sério! Por que você é tão amarga, revoltada com a vida? ", escreveu.

Um terceiro perfil sugeriu que não seria a primeira vez que Mara direcionaria críticas à esposa de Luciano Huck. "Você tinha parado de atacar ela, agora começou. Vai entender", comentou.

O que está por trás da declaração?

A controvérsia surgiu após a divulgação de novos desdobramentos de uma reclamação trabalhista apresentada por um antigo cuidador do pai de Angélica.

Na ação, o trabalhador reivindica aproximadamente R$ 191,6 mil. A defesa da apresentadora contestou recentemente um atestado médico apresentado por ele e pediu à Justiça a aplicação de multa por suposta litigância de má-fé.

A solicitação ainda não foi julgada, e não há decisão reconhecendo má-fé por parte do ex-funcionário.