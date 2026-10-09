Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (9/10)

SEXTA-FEIRA DA REALIDADE DA ALMA - Data estrelar: Mercúrio e Saturno em quincunce
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Paradoxalmente, a inteligência artificial demonstrará a realidade da alma e, como sempre, será o sofrimento que ensinará o humano a fazer a distinção entre o que é real e o que parece ser real. A princípio, a inteligência artificial produzirá gerações inteiras que acreditarão piamente em que o conhecimento é apenas uma formalidade exterior feita de palavras, que traz como recompensa o prestígio que a vaidade requer para se sentir nutrida.
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A sabedoria, porém, continuará sendo o privilégio da percepção adquirida através da experiência de quem sofre, de quem erra e de quem sente o constrangimento da incompetência, condição impossível de adquirir pela mera formalidade do conhecimento apresentado pela inteligência artificial que nunca sofreu, nem nunca sofrerá perda alguma.
ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)
Essa vontade louca de chutar o balde requer argumentos mais consistentes, porque, se for em busca de alívio, fique sabendo que esse será passageiro, enquanto os resultados demorarão muito para serem consertados.
TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)
Em muitas ocasiões, você se ofende com o que as pessoas fazem ou dizem, porém, nem sempre que isso acontece, essas pessoas tinham a real intenção de ofender. Procure usar bem o discernimento para saber qual é cada hora.
GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)
Mesmo havendo discordâncias, há também muita coisa que precisa acontecer. Então, com bom ânimo ou com humor conflitante, o assunto é tocar a bola para frente e ir até o último momento empenhando o melhor de si.
CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)
Retenha sabiamente seu entusiasmo para não correr o risco de se envolver impulsivamente em assuntos que, daqui a pouco, não se mostrarão tão interessantes assim. Ganhe tempo e poupe fôlego, assim será muito melhor.
LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)
No fundo, bem no fundo de sua alma, há a certeza de que está próximo o fim de um ciclo em que você teve de aguentar o que, em outras épocas, era impensável. É importante, porém, não queimar etapas. Tudo em seu devido tempo.
VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)
ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)
Ao você dar importância ao que nãotem, objetivamente, importânciaalguma, você agrega complicaçõesdesnecessárias e as pessoas se queixam.Seria sábio ouvir com atenção essasqueixas e mudar de atitude
SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)
É respeitoso você avisar às pessoassobre o que irá fazer, especialmente seos resultados as afetarem. Esse é umponto que você precisa acentuar mais,em nome de preservar o bomandamento dos relacionamentos.
CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)
AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)
PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)
Nem tudo é possível, porém, há dese ter cuidado com essa afirmação,porque muito do que outrora pareciaimpossível, o tempo e o amadurecimentotornaram real e habitual. É hora deusar bem seu discernimento.