Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (9/10)

SEXTA-FEIRA DA REALIDADE DA ALMA - Data estrelar: Mercúrio e Saturno em quincunce

Paradoxalmente, a inteligência artificial demonstrará a realidade da alma e, como sempre, será o sofrimento que ensinará o humano a fazer a distinção entre o que é real e o que parece ser real. A princípio, a inteligência artificial produzirá gerações inteiras que acreditarão piamente em que o conhecimento é apenas uma formalidade exterior feita de palavras, que traz como recompensa o prestígio que a vaidade requer para se sentir nutrida.

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A sabedoria, porém, continuará sendo o privilégio da percepção adquirida através da experiência de quem sofre, de quem erra e de quem sente o constrangimento da incompetência, condição impossível de adquirir pela mera formalidade do conhecimento apresentado pela inteligência artificial que nunca sofreu, nem nunca sofrerá perda alguma.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Essa vontade louca de chutar o balde requer argumentos mais consistentes, porque, se for em busca de alívio, fique sabendo que esse será passageiro, enquanto os resultados demorarão muito para serem consertados.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Em muitas ocasiões, você se ofende com o que as pessoas fazem ou dizem, porém, nem sempre que isso acontece, essas pessoas tinham a real intenção de ofender. Procure usar bem o discernimento para saber qual é cada hora.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mesmo havendo discordâncias, há também muita coisa que precisa acontecer. Então, com bom ânimo ou com humor conflitante, o assunto é tocar a bola para frente e ir até o último momento empenhando o melhor de si.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Retenha sabiamente seu entusiasmo para não correr o risco de se envolver impulsivamente em assuntos que, daqui a pouco, não se mostrarão tão interessantes assim. Ganhe tempo e poupe fôlego, assim será muito melhor.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No fundo, bem no fundo de sua alma, há a certeza de que está próximo o fim de um ciclo em que você teve de aguentar o que, em outras épocas, era impensável. É importante, porém, não queimar etapas. Tudo em seu devido tempo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quem pensa os pensamentos? É uma pergunta retórica, mas que se aplica bem ao seu momento, porque, se você não for a alma interior que assume o comando dos pensamentos, deixados à solta, mortificarão você, e muito. LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Procure se munir de boas intenções para transitar pelo meio social, ciente de que você poderia manipular um pouco as pessoas para beneficiar seu jogo, mas ciente também de que elas têm o jogo delas. É tudo um jogo. ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11) Ao você dar importância ao que nãotem, objetivamente, importânciaalguma, você agrega complicaçõesdesnecessárias e as pessoas se queixam.Seria sábio ouvir com atenção essasqueixas e mudar de atitude SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12) É respeitoso você avisar às pessoassobre o que irá fazer, especialmente seos resultados as afetarem. Esse é umponto que você precisa acentuar mais,em nome de preservar o bomandamento dos relacionamentos. CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1) Seria melhor que houvesse união econcordância, porque dar continuidadeao estado de conflito não vaibeneficiar ninguém. As pessoas são maisteimosas nos processos destrutivosdo que nos criativos. Mude isso AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando há muito a fazer,provavelmente a alma fica ansiosae exagera na nota da perspectiva,porque se o cenário fosse contempladocom mais serenidade, daria para perceberclaramente que o muito não é tanto assim.