Marina Ruy Barbosa acerta volta à Globo para 2027 e pode estrelar novela das 23h, diz colunista - (crédito: TMJBrazil)

Marina Ruy Barbosa deve voltar à dramaturgia da TV Globo em 2027. A atriz, que encerrou seu contrato de exclusividade com a emissora em maio de 2024, já teria acertado seu retorno ao canal, segundo informações obtidas com exclusividade pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

A novidade movimenta os bastidores da televisão, especialmente porque o reencontro da artista com a antiga casa pode acontecer em um horário que a Globo pretende resgatar: o das novelas das 23h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conhecida por produções com histórias mais densas e temáticas adultas, a faixa deixou de integrar a programação tradicional do canal há cerca de oito anos. Agora, a emissora estaria preparando seu retorno, e Marina aparece como um dos nomes previstos para essa nova fase.

Nos primeiros levantamentos feitos pelo jornalista, nos bastidores, a atriz chegou a ser associada a um projeto de Ricardo Linhares. Entretanto, a Globo informou, por meio de uma de suas colunas, que a produção desenvolvida pelo autor será destinada ao Globoplay. Com isso, permanece indefinido qual título poderá marcar a volta da ruiva às novelas da televisão aberta.

Aos 31 anos, Marina construiu grande parte de sua carreira na Globo, onde permaneceu por duas décadas sob contrato de exclusividade. Seu desligamento desse modelo de vínculo, em 2024, não impedia futuras parcerias com a emissora.

Embora o acerto para 2027 tenha sido relatado por fontes ligadas ao canal, ainda não foram divulgados detalhes sobre a personagem, a sinopse ou os demais integrantes do elenco.

Procurada pela coluna Daniel Nascimento, a assessoria de Marina Ruy Barbosa informou que iria apurar as informações. A comunicação da Globo também foi acionada, mas não havia encaminhado um posicionamento oficial até o fechamento da reportagem.