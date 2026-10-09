Terra Celta faz 21 anos e leva sua história ao single Pé na Estrada - (crédito: TMJBrazil)

O Terra Celta lança, em 25 de setembro, Pé na Estrada, single que fala sobre relações construídas com liberdade, companheirismo e vontade de continuar descobrindo novos caminhos. A faixa chega às plataformas digitais com videoclipe no canal oficial da banda no YouTube e conta com produção do norte-americano Eric Silver, profissional com trabalhos ao lado de Shania Twain, Dolly Parton, Keith Urban, Cyndi Lauper e Almir Sater.

Com 21 anos de trajetória e cinco participações no Rock in Rio incluindo as realizadas em Lisboa e Las Vegas , o grupo de Londrina apresenta uma canção que preserva sua combinação de música celta, folk rock e ritmos brasileiros, mas a conduz a uma produção mais moderna, dançante e expansiva.

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Pé na Estrada foi composta por Elcio Oliveira e Eric Silver. A estrada dá o tom da letra e funciona como metáfora para duas pessoas que, mesmo depois de anos juntas, ainda encontram espaço para mudanças, surpresas e experiências compartilhadas.

Essa música foi inspirada no viver. A vida pede movimento constante e aqueles que o encontram, quando os propósitos se encontram, experimentam um tipo de alegria e liberdade que poucos atingem. É uma espécie de nirvana físico, feito de estrada e de momentos vividos com o simples objetivo de viver, afirma Elcio Oliveira, vocalista do Terra Celta.

Em Pé na Estrada, Silver assina produção musical, arranjos e edição, além de tocar violão, bandolim e violino. A mixagem ficou por conta de Greg Collins, e as gravações foram realizadas no Maracangalha Studio.

O produtor construiu uma carreira entre Nashville e o Brasil. Além das turnês e gravações com Shania Twain, Dolly Parton, Keith Urban, Cyndi Lauper e Victor Wooten, teve composições registradas por Donna Summer, Reba McEntire e Toby Keith.

Um de seus créditos mais conhecidos é Without You, gravada pelas Dixie Chicks hoje The Chicks , que alcançou o primeiro lugar da Billboard e integrou o álbum Fly, com mais de 10 milhões de cópias vendidas. No Brasil, Silver colaborou com Renato Teixeira, Titãs, NX Zero, Victor & Leo, Vitor Kley, Rouge, Luiza Possi e Manu Gavassi.

Ele também produziu os discos AR e +AR, de Almir Sater e Renato Teixeira, vencedores do Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa em 2016 e 2018.

As influências de Mumford & Sons, The Lumineers, Shaboozey e Avicii ajudam a explicar o direcionamento do novo trabalho, que aproxima o folk contemporâneo de uma energia mais pop sem abandonar a assinatura do Terra Celta.

O videoclipe é dirigido por Lucas Cersosimo, responsável também pela direção artística, captação e edição. O audiovisual une cenas de estúdio, apresentações ao vivo, viagens e momentos da banda fora dos palcos, levando para as imagens o sentimento de movimento presente na música.

Criado em 2005, em Londrina, o Terra Celta é formado por Elcio Oliveira, Alexandre Arrigo Garcia, Bruno Guimarães, Eduardo Brancalion e Leonardo Cacione. Com Pé na Estrada, a banda mostra que uma trajetória longa pode continuar leve, curiosa e em constante deslocamento.

Assista ao clipe: