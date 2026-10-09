Entre descobertas e afetos, Lara Montenegro faz da maternidade filosofia poética

As descobertas da infância, os desafios da maternidade e as transformações vividas na relação entre mãe e filho são o ponto de partida de Um menino em tom maior, primeiro livro da escritora Lara Montenegro. Publicada pela Minimalismos Editora, a obra reúne crônicas autobiográficas inspiradas em 10 anos de convivência com o filho, Tomás. O lançamento será realizado nesta sexta-feira (9/10), às 19h, na Livraria Circulares, na 714/715 Norte, em Brasília.

Entre conversas, reflexões e episódios tragicômicos do cotidiano, a autora revisita experiências que marcaram o crescimento do filho e a própria trajetória como mãe. Medos infantis, mudanças de casa e de escola, viagens, ossos quebrados, despedidas de pessoas queridas e até uma pandemia compõem o universo das narrativas, que transitam entre o humor, a poesia e as inquietações da vida familiar.

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“O livro traz uma travessia, sim, pela infância do Tomás e pelo meu exercício diário de aprender a ser mãe ao longo de 10 anos, lidando com as sutilezas das nossas descobertas”, explica Lara em entrevista ao Correio.

Nascida em São Paulo, em 1982, a escritora é geógrafa, especialista em Democracia Participativa e Movimentos Sociais. Moradora de Brasília, atua há mais de duas décadas nas áreas de direitos humanos e meio ambiente. Na estreia na literatura, transforma experiências pessoais em reflexões sobre a infância, a educação e os desafios de conciliar a maternidade com a construção de uma identidade feminina que ultrapasse o papel de mãe.

“A jornada de maternar e educar meu filho me trouxe um desafio bonito de reaprender a ler o mundo pelos olhos dele. Essa experiência me abriu muitos novos aprendizados e reflexões sobre como moldamos nosso entendimento sobre o que nos cerca”, afirma.

Livro 'Um menino em tom maior', de Lara Montenegro (foto: Material de divulgação)

Travessia compartilhada



Organizado como uma espécie de diário de bordo, Um menino em tom maior acompanha o desenvolvimento de Tomás e as mudanças na relação com a mãe. Ao registrar fragmentos de conversas e acontecimentos aparentemente banais, Lara procura revelar a complexidade das experiências que envolvem a criação de uma criança.

A narrativa também aborda um dos paradoxos da maternidade: enquanto a mãe reaprende a interpretar o mundo a partir da perspectiva do filho, precisa ajudá-lo a desenvolver autonomia para construir as próprias interpretações da realidade.

A publicação coincide com um momento de transição na vida dos protagonistas. “O livro nasce quando meu filho está justamente fechando a fase da infância e entramos em um novo momento na nossa relação e desafios”, conta a autora.

A relação entre maternidade, memória e superação também atravessa a história pessoal de Lara. Ela recorda que Tomás nasceu durante um período de luto profundo e que a chegada do filho lhe trouxe coragem para seguir em frente.

A escritora associa o lançamento a um novo momento de reflexão sobre a importância dos afetos e da celebração da vida. “É preciso seguir celebrando nossas conquistas pessoais, porque sem alegria e pulsão de vida não existe luta”, comenta.

O título da obra também carrega uma referência musical. A canção Tom Maior, de Martinho da Vila, foi uma das inspirações para o nome do livro, estabelecendo uma conexão entre o nome do filho, a música e a esperança de um futuro melhor.

Lara Montenegro lança o livro 'Um menino em tom maior' (foto: Material de divulgação)

Diferentes gerações



Embora tenha a infância como um dos temas centrais, Um menino em tom maior não é classificado pela autora como literatura infantil. A coletânea de crônicas foi concebida para alcançar leitores adultos, mas também pode ser apreciada por "crianças mais velhas".

A proposta é oferecer diferentes possibilidades de identificação com as experiências narradas, seja pela perspectiva de quem exerce a maternidade, seja pelo olhar de quem reconhece nas histórias situações vividas durante a própria infância.

A participação de Tomás ultrapassa a condição de personagem e inspiração. Dois desenhos produzidos pelo filho da autora integram o livro, cuja capa foi ilustrada pelo artista Felipe Cavalcante, vencedor do Prêmio Jabuti em 2019.

Para a escritora, a concretização da obra representa o encerramento de um longo processo criativo. Em meio aos preparativos para o lançamento, ela destaca a emoção de ver as histórias transformadas em livro e a importância de compartilhar esse trabalho com os leitores. “O lançamento é o momento de começar a espalhar palavras e de o livro ganhar mundo”, comenta.

Além do lançamento presencial, Um menino em tom maior está disponível para venda no site da Minimalismos Editora.

Serviço



Lançamento do livro Um menino em tom maior, de Lara Montenegro

Data: sexta-feira (9/10)



Horário: 19h



Local: Livraria Circulares — SHCGN 714/715, Asa Norte, Brasília



Editora: Minimalismos Editora



Público: Adultos e "crianças mais velhas"



