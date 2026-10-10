O que ainda move Pitty? Cantora revela a jornalista sua maior inspiração

A roqueira Pitty falou com exclusividade ao jornalista e pesquisador musical Marcelo de Assis, da coluna Backstage, do R7, sobre a motivação para continuar compondo. Escolhida como Artista do Mês de outubro da Deezer, a cantora vive a preparação de um novo lançamento e destaca a descoberta como parte essencial de sua relação com a música.

Na entrevista, publicada nesta sexta-feira (9), a artista explicou que sua ligação com o rock convive com a curiosidade por diferentes caminhos musicais. A homenagem da plataforma acontece no mês do Dia Internacional da Música, celebrado em 1º de outubro e instituído em 1975 pelo International Music Council.

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A surpresa como combustível para criar

Pitty apresentou uma reflexão sobre o que a inspira depois de tantos anos de atividade artística:

Sinto isso como uma coisa muito poderosa. Depois de tantos anos fazendo música, poderia existir uma sensação de que já conheço o caminho, mas, quando começo a criar algo novo, aparecem coisas que eu não esperava. Também me inspira muito a troca com as pessoas, ouvir outros artistas, observar o mundo, as transformações ao redor. E tem uma coisa muito simples: eu amo muito fazer música. Isso continua sendo a grande força motriz. Escrever, escrever, escrever.

A declaração permite uma leitura sobre a diferença entre experiência e previsibilidade. Conhecer o próprio ofício pode oferecer ferramentas para desenvolver uma composição, mas não elimina o espaço para o inesperado. Na reflexão apresentada pela cantora, esse espaço aparece como uma razão para continuar: criar também significa descobrir possibilidades que ainda não estavam evidentes no começo do processo.

Há uma dimensão especialmente interessante nessa maneira de observar o trabalho artístico. Uma trajetória consolidada costuma ser acompanhada de expectativas sobre aquilo que o público reconhecerá como familiar. A disposição para se surpreender, entretanto, sugere uma relação aberta com a criação, na qual o repertório acumulado pode servir de ponto de partida para novas perguntas.

Escuta, encontros e vontade de escrever

Outro aspecto da declaração é a presença das pessoas e do mundo ao redor. A composição pode ser entendida, a partir dessa fala, como uma atividade alimentada tanto pela experiência individual quanto pelo contato com outras perspectivas. Ouvir alguém, acompanhar transformações e prestar atenção ao cotidiano são maneiras de ampliar o campo de observação de quem escreve.

Essa leitura ajuda a compreender por que a curiosidade ocupa um lugar relevante no depoimento. Uma canção pode começar em uma percepção pequena, ganhar outra forma durante o desenvolvimento e encontrar um significado diferente quando chega ao ouvinte.

A repetição do verbo escrever, ao final da resposta, também chama atenção. Como interpretação do depoimento, ela pode ser lida como uma síntese da vontade de continuar produzindo. Mais do que apresentar uma fórmula para a inspiração, a cantora coloca em primeiro plano o vínculo afetivo com a atividade: o prazer de fazer música sustenta o desejo de voltar ao processo criativo.

Novo álbum e reconhecimento na Deezer

Segundo a coluna, Sobremesa, lançada em 18 de setembro, abriu essa etapa. O sexto álbum de estúdio, homônimo, está previsto para 16 de outubro, após sete anos sem um disco de inéditas. Pitty descreveu o projeto como íntimo, mas aberto à identificação dos ouvintes.

Daniel Aguiar, editor sênior de Música e Cultura da Deezer, também destacou a Marcelo de Assis a combinação de personalidade roqueira e diversidade musical da artista. A iniciativa dá visibilidade ao catálogo e à trajetória da homenageada.

É uma honra ter a Pitty como Artista do Mês de outubro na Deezer. Me impressiono com a habilidade incrível dela de fazer rock. Para mim, é um exemplo perfeito da beleza do rock brasileiro. Ao longo da sua jornada, ela dialoga musicalmente com várias nuances diferentes, principalmente as brasileiras, sempre preservando o peso e a personalidade do rock and roll. Um equilíbrio perfeito.

O encontro entre lançamento e reconhecimento oferece um contexto para a declaração central da entrevista. Enquanto o catálogo permite revisitar o que já foi construído, um trabalho novo representa a oportunidade de acompanhar outras escolhas. Nessa perspectiva, passado e descoberta participam da mesma conversa: a experiência permanece, enquanto a criação continua oferecendo perguntas.